龍蝦雕塑「THE LOBSTER PAINTER」@K11 MUSEA　3月26日起展出｜香港藝術周｜好去處

英國藝術家Philip Colbert的大型雕塑作品「THE LOBSTER PAINTER」，將於3月26日起香港藝術周期間在K11 MUSEA地下Promenade展出。高達7.5米的不鏽鋼藝術作品「THE LOBSTER PAINTER」，以前衛大膽的超普普美學及標誌性龍蝦角色，重新定義藝術收藏，讓藝術更加貼近大眾。Philip Colbert亦會於K11 MUSEA海濱長廊展出一系列藝術雕塑及數碼作品。

攜手創作「THE LOBSTER PAINTER」的Philip Colbert與Co-Museum，將聯合推出限量版38厘米「THE LOBSTER PAINTER」資產支持收藏品（Asset-Backed Collectible, ABC），每件收藏品聯繫原版大型雕塑，透過區塊鏈技術，讓收藏者成為「THE LOBSTER PAINTER」共同擁有者，與原作建立獨立並可驗證的連結。部分收藏品銷售收益將用於支持K11 Art Foundation的藝術與文化項目。

K11 MUSEA地下Promenade將於3月26日至30日設置期間限定商店，獨家發售提供限量版ABC、鎖匙扣、印刷畫、帽及T恤等周邊精品。

THE LOBSTER PAINTER展覽

日期：3月26日-5月13日

地點：尖沙嘴K11 MUSEA地下Promenade

網址：www.k11musea.com

註：資料以主辦方最新公布為準