迷宮飯「迷宮探索展」+九井諒子展@旺角創興 　早鳥優惠門票七六折｜著數情報

九井諒子個人展（圖片由相關機構提供）

「九井諒子展」及《迷宮飯》「迷宮探索展」（圖片由相關機構提供）

日本動畫《迷宮飯》「迷宮探索展」將於4月4日至6月15日在旺角創興廣場INCUBASE Arena舉行。作為日本海外首站，展覽不僅還原動畫中經典場景，更設有多個人氣拍照景點，包括超大型紅龍、穿上青蛙裝的人形立牌及獨特打卡位。會場設有周邊快閃店，售賣多款日本官方展覽限定商品及香港站特別版周邊精品。B1餐飲區會化身《迷宮飯》主題Cafe，提供多款以主角特色設計的美食。九井諒子的個人展也將舉行，展出逾150幅珍藏複製原畫、插圖，以及繪畫影片。「九井諒子展」及《迷宮飯》「迷宮探索巡迴展」推出限時優惠。即日至4月3日可透過網上購票平台INCUTix優先購買早鳥門票套裝，最高可獲七六折優惠。

《迷宮飯》「迷宮探索巡迴展」及「九井諒子展」

開放日期：4月4日至6月15日

開放時間：11:00am-10:00pm

預售票購買期至4月3日23:59（香港時間）：

預售雙人票$168／套（購買預售雙人票的2人必須一同進入展覽場地）

預售特典票$158／套（預售特典票包含1張入場票及角色色紙，共4款設計，隨機送出）

展期單人票$110／張

展期學生門票／優惠票$88／張（入場需持有有效學生證正本或相關證明文件）

展期特典票$168／套（展期特典票包含1張入場票及角色色紙，共4款設計，隨機送出）

※所有購票入場人士獲贈香港站展覽限定角色書籤一張（4種款式隨機送出）

地點：旺角創興廣場地庫B2/F INCUBASE Arena

網上購票

註：資料以主辦方最新公布為準