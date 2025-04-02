大快活「阿活咖喱」升級｜大快活APP會員可報名試食「神秘辣」阿活咖喱＋獲贈阿活咖喱電子券

大快活「阿活咖喱」將全面升級。大快活手機APP會員，即日至2025年4月7日晚上11時59分前，登入大快活手機APP，可報名參加「大快活皇牌神秘辣『阿活咖喱』試食會」，被選中的20名會員可於4月13日中午時段優先解鎖神秘辣阿活皇牌咖喱及額外得到共200份「阿活咖喱」電子券。神秘辣「阿活咖喱」將於4月14日正式推出。

「大快活皇牌神秘辣【阿活咖喱】試食會」：

活動日期：2025年4月13日（周日）

活動時間：中午時段（時段待通知）

活動地點：大快活（金鐘美國銀行中心店）金鐘夏愨道12號美國銀行中心地下G3號舖

登記報名方法：即日至2025年4月7日晚上11時59分前，會員登入大快活手機APP，可以報名參加。被選中的20名會員可於4月13日優先解鎖神秘辣阿活皇牌咖喱。每名出席會員將可得到升級大快活皇牌「阿活咖喱」電子禮券10張（總共200份）。

神秘辣「阿活咖喱」 香料升級

神秘辣「阿活咖喱」秘訣在於香料配方升級，大快活總廚精心調配超過30種來自世界各地的香料，熬煮10小時，濃郁味道在口腔中爆發。香料層次將更立體，咖喱濃香更豐富，搭配軟腍牛筋腩或嫩滑多汁的雞，口感與風味多樣。

新增「死神加辣版」

除了一直深受食客喜愛的入門級「惹味版」，大快活以卡羅來納死神辣椒粉入饌準備「死神加辣版」，讓辣味從單純刺激進化成「先溫柔試探，後爆擊結尾」的味覺。

大快活優惠一：PANDADEAL

即日至2025年4月17日，於FoodPanda用「PANDADEAL」優惠碼訂購升級版阿活咖喱系列，推廣期內外送全單滿$150減$75。（優惠受條款及細則約束，詳情請瀏覽foodpanda App）

大快活優惠二：憑快活關愛長者咭可減$6

2025年4月4日至4月13日，推廣期內憑快活關愛長者咭，每單可減$6。（優惠不適用於購買迷你葡撻及零售產品）

大快活網址：www.fairwood.com.hk

註：資料以大快活最新公布為準