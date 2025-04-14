包點先生優惠：指定泰式包$10一個　4月22-24日免費派「泰流心奶茶包」｜包點先生著數情報

包點先生與星級人氣廚師Hilda Leung梁雅琳合作，即日至6月8日推出「泰」想試系列，3款限定產品包括「泰流心奶茶包」、「泰惹味豬肉包」及「泰酸辣鮮竹卷」。包點先生即日至4月27日設限時試食優惠：「泰流心奶茶包」和「泰惹味豬肉包」每個售$10；「泰酸辣鮮竹卷」每份售$24。包點先生亦將於4月22日至24日在指定分店免費派「泰流心奶茶包」（指定分店限量100個，送完即止）。包點先生facebook：www.facebook.com/baodimsinseng（資料以包點先生最新公布為準）
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