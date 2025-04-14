中環The Henderson雕塑花園　日夜景致大不同｜好去處

恒基地產與康樂及文化事務署合作，將The Henderson旁邊的琳寶徑休憩花園，優化為集藝術、創新及可持續元素於一身的藝術花園，成為全亞洲首個扎哈．哈迪德建築事務所（Zaha Hadid Architects）雕塑花園，糅合音樂與燈光編排，日夜呈現不同景象。［短片：中環The Henderson藝術花園黑夜亮燈］

花園已對外開放，同時展出由本地及國際藝術家創作的多個以大自然為主題的裝置：美國環境藝術家內德．卡恩（Ned Kahn）「零碳動態藝術裝置」──「生息之源」（Breathing Tree）、德國數碼藝術家Philipp Frank創作的全球首個永久擺放的數碼光影藝術裝置「Hypnotic Dream」、本地藝術團隊STICKYLINE x Leanna Lee為藝術花園設計期間限定作品，並首次以分形幾何及黃金比例概念創作雕塑「The Fractal Forest」（「The Fractal Forest」展期至5月31日）。

藝術花園內種植多款蜜源植物，為蝴蝶提供友善生態環境。

地址：中環琳寶徑休憩花園

網址：www.thehenderson.com.hk/tc/art

註：資料以主辦方最新公布為準

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