Mikiki商場「復活節扭蛋氣球樂園」+扭扭購物節｜復活節好去處

Mikiki商場與世界冠軍級氣球藝術師彭思泰合作，即日至5月5日舉行「復活節扭蛋氣球樂園」，以經典童話《愛麗絲夢遊仙境》為靈感，運用逾20,000個天然環保可分解橡膠氣球，精心打造4大夢幻打卡場景：「夢幻玫瑰拱門」、「永不結束的下午茶派對」、「夢想飛行熱氣球」及「巨型充氣扭蛋機」。［詳情］

追蹤商場社交帳號 可獲扭扭氣球玫瑰花

此外，是次活動以人手製作的超過1000朵氣球玫瑰花，部分氣球玫瑰花將於活動結束後贈送給顧客。5月6日指定時間追蹤Mikiki的facebook或Instagram官方帳戶及讚好指定貼文，可獲贈扭扭氣球玫瑰花1支。

LBuy DGG扭扭購物節 逾140部扭蛋機

商場中庭B區即日至5月25日亦舉行「LBuy DGG扭扭購物節」，集有超過140部扭蛋機：Chiikawa、多啦A夢、Mofusand、Pokemon等，並限量發售多款主題精品。

復活節扭蛋氣球樂園

日期：即日至5月5日

時間：10am-10pm

地點：九龍新蒲崗太子道東638號Mikiki地下中庭A區

網址：www.mikiki-mall.com.hk

LBuy DGG 扭扭購物節

日期：即日至5月25日

時間：11:30am-8:30pm

地點：Mikiki地下中庭B區

註：資料以主辦方最新公布為準

整理：ccchong@mingpao.com