置富Malls x Esther Bunny：馬鞍山廣場「粉紅繁花夢幻花園」、紅磡置富都會「甜美草莓園」｜復活節好去處

置富Malls聯乘由美籍韓裔插畫家Esther Kim所創立的Esther Bunny，即日至6月15日舉行「置富Malls x Esther Bunny春日BUN紛郊遊樂」，於旗下兩大商場帶來春意盎然的郊遊場景：馬鞍山廣場「粉紅繁花夢幻花園」、紅磡置富都會「甜美草莓園」。

Esther Bunny春日好物換領

另外，置富Malls亦推出「Esther Bunny春日好物換領」，Fortune+會員在指定商場（+WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、都會駅、麗港城商場、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈、荃薈）以電子消費滿指定金額或到Fortune Malls App使用Point+，可換領不同精品（數量有限，換完即止）：限定版「Esther Bunny花漾甜蜜環保袋」、「Esther Bunny沐晴花語速乾軟氈」、「Esther Bunny甜夢花旅折疊傘」、「Esther Bunny 暖入心保溫杯」。網址：www.fortunemalls.com.hk

置富Malls x Esther Bunny春日BUN紛郊遊樂

馬鞍山廣場「粉紅繁花夢幻花園」

地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站A出口）

紅磡置富都會「甜美草莓園」

地點：置富都會L7大堂（港鐵紅磡站C2出口）

註：資料以主辦方最新公布為準

整理：ccchong@mingpao.com