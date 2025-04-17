太古城中心x Kodak「HAPPY SNAPS」　十大Y2K韓流打卡點｜復活節好去處

太古城中心與Kodak將於4月17日至5月18日合作舉行大型聯乘主題活動「HAPPY SNAPS」，潮玩Kodak經典黃紅配色及辨識度極高的菲林及攝影組件，並將首爾聖水洞的Kodak官方授權服飾店舖設計概念帶到太古城中心場景，打造10大Y2K韓流打卡點：ColourPlus菲林筒閃光隧道、韓風相機照相館、「LIVE ON AIR」、Kodak廣角空間、「mm7」Spotlight區、Go Flash！鏡中鏡、黑白菲林回憶錄、街頭路牌復古打卡牆、多角度Selfie後視鏡，以及懷舊風多角度Message牆。同場設有香港首間Kodak期間限定店，獨家發售超過多款Kodak Apparel官方授權的美式復古風潮流服飾周邊及經典菲林相機產品。

太古城中心消費奬賞：馬莎$50電子禮券

活動期間，LIVE+會員在太古城中心及太古城指定商戶內以單一電子消費滿$800或以上，可參加「消費獎賞」購物禮遇，輕鬆獲取馬莎$50電子禮券。

太古城中心X Kodak「HAPPY SNAPS」活動

日期：4月17日-5月18日

時間：周一至周五12:00nn-9:00pm、周六周日及公眾假期11:00am-9:00pm

地點：太古城中心2樓中庭及中橋

太古城中心x Kodak期間限定店

日期：4月17日-5月18日

時間：周一至周五12:00nn-9:00pm、周六周日及公眾假期11:00am-9:00pm

地點：太古城中心2樓中庭及中橋

「消費獎賞」購物禮遇

日期：4月17日至5月18日

時間：11:00am-9:00pm

地點：2/F LIVE+服務處（近265號舖）

電話：2568 8665

網址：www.cityplaza.com

註：資料以主辦方最新公布為準

整理：ccchong@mingpao.com