葵芳新都會× MegaHouse動漫盛典　打造日本動漫名場景｜好去處

葵芳新都會廣場聯乘日本模型品牌MegaHouse，即日起打造「新都會廣場x MegaHouse『Mega Kawaii Figure Festival』」動漫盛典，集結《排球少年!!》、《ONE PIECE》、《火影忍者》三大日本動漫，在L4露天廣場打造四大「熱血名場景」：重現《排球少年!!》賽前緊張對峙、2.5米高《ONE PIECE》限定紀念盒、「喬巴」萌爆身影現身「海賊船」，以及《火影忍者》經典一樂拉麵，全場角色更以MegaHouse爆紅「Lookup」系列Q版造型登場，擺出「仰望對視」招牌姿勢，粉絲可零距離貼身互動。［詳情］

「MegaHouse期間限定商店」有多款會場限定MegaHouse「Lookup系列」夢幻逸品，亦有超過100款Lookup角色商品。

新都會廣場 × MegaHouse 「Mega Kawaii Figure Festival」

日期：即日至5月5日

時間：10:00am-10:00pm

地點：葵芳新都會廣場L4露天廣場

MegaHouse期間限定商店

日期：即日至5月5日

時間：11:00am-9:00pm

地點：葵芳新都會廣場L3中庭

網址：www.metroplaza.com.hk

註：資料以主辦方最新公布為準

整理：ccchong@mingpao.com