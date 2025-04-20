西沙GO PARK「異寵GO遊學園」｜好去處

西沙GO PARK即日至5月11日舉行以異寵為主題的「異寵GO遊學園」，展示超過12款罕見兩棲及爬蟲動物的「異寵GO生態館」、由專業導賞員帶領的「異寵周末導賞團」、與異寵近距離meet & greet的「星級異寵全接觸」，以及匯聚6間本地特色品牌的「異寵主題市集」。另外，西沙GO PARK亦設有「假日狂歡4重奏」：「GO EGGHUNTING！復活節尋蛋奇遇」，「親子小小市集」，「創意滿瀉工作坊」，以及「GO BUSK！周末音樂起動」。

異寵GO生態館

日期：即日至5月11日

時間：11:00am-7:00pm

地點：西沙GO PARK中央廣場

免費開放

異寵周末導賞團

日期：4月19-20日、4月26-27日、5月3-4日

時間：5:00pm-6:00pm

地點：西沙GO PARK中央廣場

參加方法：消費滿指定金額，可獲導賞團名額兩位（包括一大一小）。

星級異寵全接觸

日期：4月18、21、26日（指定周末及公眾假期）

5月1、4、10日（指定周末及公眾假期）

時間：12:30pm-1:30pm

地點：西沙GO PARK中央廣場

免費入場

異寵主題市集

日期：4月18-21日

時間：11:00am-7:00pm

地點：西沙GO PARK中央廣場

免費入場

網址：www.goparksaisha.hk

註：資料以主辦方最新公布為準

整理：ccchong@mingpao.com