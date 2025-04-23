Insta360 X5 8K全景運動相機價格功能一文睇：三重AI晶片、可換鏡頭、夜攝力提升　170°超廣角現場感更強｜運動相機2025

Insta360 X5 8K全景運動相機，裸機可支援15公尺防水；搭配潛水殼可提升至60公尺深潛拍攝。（圖片由相關機構提供）

Insta360推出Insta360 X5 8K全景運動相機，以「晝夜隨行，視界由你」為核心，突破傳統拍攝界限，不僅搭載1/1.28吋超大感光元件和三重AI晶片，更首創可自行更換的高強度玻璃鏡頭，搭配8K 30fps全景拍攝、5.7K 60fps運動HDR，無論是極限運動、水下探險，或星空縮時，都能輕鬆駕馭。

Insta360 X5｜8K全景、三重AI晶片、PureVideo模式、AI降噪 提升夜攝能力

Insta360 X5搭載8K全景、三重AI晶片，夜景拍攝能力加強。X5配備雙 1/1.28吋感光元件，感光面積較上一代提升144%，再結合5nm AI晶片和專業級影像處理器，整體運算能力提升高達140%。透過獨家PureVideo夜攝專用模式、AI降噪演算法，用戶即使在漆黑環境也能拍攝出清晰無噪點的畫面。

Insta360 X5｜5.7K 60fps運動HDR 毋懼強光逆光飆速

全新5.7K 60fps運動HDR，讓Insta360 X5在強光或逆光下，依然能保留豐富細節。滑雪、機車飆速等高速動態場景，也能拍出流暢震撼畫面，「一鏡到底」體驗更好。

Insta360 X5｜先拍攝後取景 多角度選擇

Insta360 X5保留核心「先拍攝，後取景」功能， 用戶毋須擔心構圖是否完美，只用專注拍攝每一刻，後期再自由選擇角度。搭配隱形自拍桿效果，利用第三人稱視角，創作自由獨一無二。

Insta360 X5｜4K 60fps單鏡頭、MaxView 170°超廣角 提升畫面現場感

搭載4K 60fps單鏡頭模式，一鍵切換的單鏡頭模式，讓Insta360 X5即刻變身傳統動作相機，拍攝4K 60fps超流暢第一人稱視角影片，再配合MaxView 170°超廣角，令滑雪、公路單車、山地單車及電單車奔馳等極限運動畫面更具現場感。

Insta360 X5｜7200萬像素全景 同時記錄前後鏡頭畫面 二合一視角

Insta360 X5 7200萬像素全景畫質，可同時記錄前後鏡頭畫面，讓用戶捕捉「二合一視角」瞬間，利用只有全景相機才能做到的奇幻視覺效果，帶出全新創意玩法，創造獨特全景照片。

Insta360 X5｜InstaFrame模式 一次拍攝全景平面同時擁有

全新首創的InstaFrame模式，結合平面與全景拍攝功能，Insta360 X5用戶可在拍攝過程直接完成取景步驟，輸出智慧平面影片，即時分享成片。系統保留8K 360°全景原始檔，方便用戶後期再自由構圖，不再錯過每個精彩瞬間，降低全景攝影的上手門檻，達成「一次拍攝，全景平面同時擁有」。

Insta360 X5｜可更換鏡頭

結構設計上，Insta360 X5成為全球首款採用「可更換鏡頭設計」全景相機。鏡頭表面覆蓋超硬鑽石薄膜，抗摔性能較上一代提升100%。用戶可自行更換鏡頭，毋須送廠等待維修。

Insta360 X5｜多種開拍方式：一扭快拍、語音控制、手勢控制、無線遙控器

Insta360 X5提供多種便捷開拍方式。其中全新的「一扭快拍」功能，通過來回旋轉自拍桿兩次，即可輕鬆啟動拍攝或停止錄影，讓旅行途中不錯過任何精彩瞬間。用戶亦可選擇「語音控制」、「手勢控制」，或搭配「無線遙控器」，根據拍攝需求靈活操作。

Insta360 X5｜IP68防水防塵

IP68防水防塵設計，讓Insta360 X5裸機可支援15公尺防水；搭配潛水殼可提升至60公尺深潛拍攝。

Insta360 X5｜185分鐘續航時間 20分鐘可充80%電量

續航能力方面，Insta360 X5採用全新強化電池設計，提供185分鐘超長續航時間。X5支持快速充電技術，20分鐘已可充至80%電量。

Insta360 X5｜配防風收音位

Insta360 X5配備全新防風收音位設計。相機背面新增的收音位不僅有效提升收音清晰度，還能大幅減少風噪影響。

Insta360 X5｜防震、360°水平校正

加入FlowState防震科技，即使滑雪，畫面依然如絲般流暢；搭配360°水平校正，地平線保持穩定不歪斜。

Insta360 X5｜Insta360 App一鍵去背 Insta360+自動備份

通過Insta360 App，Insta360 X5用戶一鍵即可完成去背，AI能快速識別主體並移除背景，效率大幅提升。Insta360+雲端服務支援自動備份和即時分享，即使沒有全景相機或Insta360 App，也能輕鬆觀看，解決了全景影片檔案過大、不便存儲及分享的問題。用戶還可直接在雲端剪輯和輸出影片，手機與電腦無縫接軌。

X5還帶來一系列網紅必備的特效玩法（如子彈時間、星空縮時），無論是慢動作旋拍還是星軌記錄，都能為創作增添更多趣味與驚喜。

Insta360 X5 8K全景運動相機 主要規格：

感光元件：雙 1/1.28吋感光元件

解像度：8K 30fps全景／5.7K 60fps運動HDR

鏡頭：可更換高強度玻璃鏡片

防水：IP68（裸機15公尺防水）

續航時間：185分鐘（強化續航模式）

售價：單機$4099（主銷套裝$4899，包括114cm隱形自拍桿、X5鏡頭保護套與可替換鏡片、專用電池和多功能電池收納盒）

網址：www.insta360.com

註：資料以Insta360最新公布為準