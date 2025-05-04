啟德零售館「蠟筆小新互動體驗展」　沉浸式體驗漫畫動畫電影場面｜好去處

《蠟筆小新》互動展覽──「蠟筆小新『玩轉！時空大冒險』互動體驗展」即日至8月31日在啟德零售館舉行。展場佔地逾萬呎，展覽糅合漫畫、動畫，以及電影故事情節、經典場面，帶來沉浸式體驗，更特設主題博物館回顧35年經典著名場面，讓大家細味《蠟筆小新》多個感人時刻。展覽門票即日起在INCUTix、K11 Experience、攜程或MPay發售。［INCUTix售票詳情］［K11 Experience售票詳情］

啟德零售館「蠟筆小新互動體驗展」｜5大主題9大展區

展覽設5大主題專區共9大展區：「野原家客廳」、「外星太空船」、「森林探險」、「夢之世界」、「塗鴉王國」、「未來城市」、「忍者村」、「小新時光之旅」，以及「小新博物館」。9大展區設有生動有趣互動玩樂遊戲、配合特製光影與環繞音效打造的著名場景及打卡位，可360度體驗各種感人又刺激的冒險故事。每個展區提供詳細電影與作品資訊，深入了解內容與設計概念。場內設有手機應用程式主題遊戲，在不同區域掃描二維碼即可大玩遊戲收集可愛角色。

啟德零售館「蠟筆小新互動體驗展」｜期間限定店+小食店

展覽區旁設有期間限定店，發售超過200款主題精品，當中更有香港首次發售周年系列產品（靠墊、手鏡、明信片套裝等）。《蠟筆小新》期間限定小食店更可讓大家於冒險後親嘗美食。

「蠟筆小新『玩轉！時空大冒險』互動體驗展」香港站

日期：即日至8月31日

時間：周一至周日、公眾假期11:00am-10:00pm

地點：啟德體育園啟德零售館2四樓

購票網站：INCUTix、K11 Experience、攜程、MPay

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註：資料以主辦方最新公布為準

整理：ccchong@mingpao.com