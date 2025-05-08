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衣架知多啲：易變形衣領可用特別設計衣架　有凹位衣架啱掛內襯+外套｜家居收納

文章日期：2025年05月08日

衣架設計各不同，適合掛不同質地衣物，例如有凹位的衣架，凹位適合掛如背心般的內襯，外層再套上外衣，可一套過掛衣方便取用；有衣架則專為易變形衣領而設計。本文綜合不同設計衣架在哪裏可購買得到，供讀者參考。

●有凹位衣架　適合掛內襯+外套

Living PLAZA by AEON：特價$3.9／1個、$10／6個

日本城網店：$29.9／10個［詳情

無印良品網店：$32／10個［詳情

IKEA網店：$49.9／5個［詳情

●特別設計衣架　適合易變形衣領

Living PLAZA by AEON：特價$10／兩個

無印良品網店：$25／3個［詳情

●防滑衣架　適合質地較滑衣物

日本城網店：$19.9／10個［詳情

實惠：$26.9／10個

Living PLAZA by AEON：裇衫用特價$27.9／5個

Living PLAZA by AEON：外套用$29.9／1個

●厚身衣架　適合西裝外套

IKEA網店：$24.9／1個［詳情

日本城網店：$25.9／1個［詳情

Living PLAZA by AEON：$29.9／1個

無印良品網店：$128／1個［詳情

●衣架用肩托  適合毛衣或絲質襯衫

IKEA網店：$4.9／1個［詳情

（註：資料以店方最新公布為準）

整理：葉志瀛

AEON網店衣架選擇

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