衣架知多啲：易變形衣領可用特別設計衣架　有凹位衣架啱掛內襯+外套｜家居收納

衣架設計各不同，適合掛不同質地衣物，例如有凹位的衣架，凹位適合掛如背心般的內襯，外層再套上外衣，可一套過掛衣方便取用；有衣架則專為易變形衣領而設計。本文綜合不同設計衣架在哪裏可購買得到，供讀者參考。
●有凹位衣架 適合掛內襯+外套
Living PLAZA by AEON：特價$3.9／1個、$10／6個
日本城網店：$29.9／10個［詳情］
無印良品網店：$32／10個［詳情］
IKEA網店：$49.9／5個［詳情］
●特別設計衣架 適合易變形衣領
Living PLAZA by AEON：特價$10／兩個
無印良品網店：$25／3個［詳情］
●防滑衣架 適合質地較滑衣物
日本城網店：$19.9／10個［詳情］
實惠：$26.9／10個
Living PLAZA by AEON：裇衫用特價$27.9／5個
Living PLAZA by AEON：外套用$29.9／1個
●厚身衣架 適合西裝外套
IKEA網店：$24.9／1個［詳情］
日本城網店：$25.9／1個［詳情］
Living PLAZA by AEON：$29.9／1個
無印良品網店：$128／1個［詳情］
●衣架用肩托 適合毛衣或絲質襯衫
IKEA網店：$4.9／1個［詳情］