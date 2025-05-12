榴槤｜惠康逾15款榴槤按當造期登場　泰國榴槤選擇多：寶石球、青尼、干腰、八哥

惠康超市提供不同榴槤，逾15款榴槤按當造期陸續登場。既有5月限時供應的泰國新品種「八哥」，亦有「寶石球」、「干腰」、「綠翡翠」、「金剛」、「流星」、「貓山王」等。顧客可在分店或網店購買，亦可「網購店取」。此外，惠康亦提供即食榴槤產品：貓山王榴槤水晶糉、貓山王榴槤薄餅、爆漿榴槤飛餅、貓山王榴槤麻糬、急凍烤榴槤肉等。網址：www.wellcome.com.hk

泰國榴槤品種

寶石球──泰國榴槤王，果肉金黃，果味極濃，肉質幼滑。體積細。

青尼（別名「大釘」）──泰文意思是「長臂猿」。果皮青色，底部鈍平，刺粗且大，殼身長形，味道香濃，果肉為金黃色，肉質軟綿濃甜，口感十足。

干腰（別名「長柄」）──泰文意思是「長莖」，顧名思義柄部特長。以往只作王室饋贈之用，是王室御果。果形圓潤，刺較小，外皮呈青色，肉質軟滑如牛油，香味及甜度都屬一等一。

八哥──果肉飽滿軟滑，味道清香，甜度充足，初嘗榴槤者的首選。

靈猴──果形袖珍，清甜核細，啖啖肉，適合一人享用。預計5月至6月售賣。

金掌──帶有奶油風味，果形袖珍。每個平均小於1公斤，適合一人享用。預計5月至6月售賣。

伊力──泰文意思是「薄核之選」，深黃色果肉，味道清甜。肉質有蛋黃的幼滑感，纖維少，是享受肉厚軟滑的新選擇。預計5月至6月售賣。

流星（新品種）──干腰與金枕頭結合，生長周期僅2周至3周。結合干腰肉質綿滑及金枕頭金黃色果肉特色，核比寶石球的更細。味道更濃郁，口感更細滑，帶淡奶香，外脆內軟。預計5月至6月售賣。

金剛（新品種）──干腰與青尼的結合，每一口都融合干腰的獨特奶香與青尼的濃郁順滑口感。預計5月下旬售賣。

綠翡翠（新品種）──尖竹汶府農業部研發之品種，青尼及寶石球之結合，有寶石球果肉之金黃色，又有青尼厚大之果肉，有奶油般嘅甜味。預計5月下旬售賣。

金枕頭（別名「馬騮頭」）──外殼凹凸不平，果皮較薄，顏色青中帶黃，尖尾巴，刺幼且短。果肉為淡黃，外層微脆，核細肉多，肉厚如枕頭，因而得名。味道清新啖啖肉，榴槤初哥必選。

貓山王──泰國貓山王控制成熟度，新手入門，濃郁軟滑，甜味極高。預計5月至6月售賣。

越南榴槤品種

貓山王──越南新嘗試貓山王，出成均勻，味道濃郁，甜中帶甘。預計5月中旬售賣。

馬來西亞榴槤品種

貓山王──外形細，果刺短細，底部平坦且有五角星形或六星形，多一星就多一瓣肉。果肉厚核小，姜黃色，入口即化。預計6月中旬-8月中旬售賣。

［榴槤營養及食用注意一文睇］