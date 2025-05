九龍香格里拉xLa Via del Tè「Dolce Far Niente意悅時光下午茶」(圖片由相關機構提供)

九龍香格里拉大堂酒廊聯乘意大利食品專門店Mercato Gourmet,5月12日至6月30日推出「Dolce Far Niente 」意悅時光下午茶。下午茶融合意大利茗茶品牌La Via del Tè四款花茶與創意美饌,鹹點包括紅皇帝蟹沙律配薑味荔枝啫喱、白桃鵝肝慕斯配千層酥,煙熏水牛芝士配茶漬番茄夏松露烤杏、黃鰭吞拿魚配橄欖及藏紅花蒜香醬;甜點有檸檬蛋白霜脆餅、意大利乳酪米香開心果蛋糕、榛子蛋糕、藏紅花胡蘿蔔蛋糕和櫻桃提拉米蘇。顧客可選擇搭配La Via del Tè 「Signore delle Camelie」系列中四款精選茗茶:Marguerite、Violetta、Kate或Emma。[詳情]

供應期:5月12日-6月30日

供應時間:3:00pm-5:30pm

價錢:兩位用$638、一位用$328(另設加一服務費)

地址:尖沙嘴東麼地道64號九龍香格里拉大堂酒廊

電話:2733 8740

註:資料以餐廳最新公布為準

整理:ccchong@mingpao.com