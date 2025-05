7仔預購Snoopy精品｜7-Eleven ｘ鍾雪瑩ｘSnoopy「Black to Basic」 儲印花$1起換購隨行袋

7-Eleven推出Snoopy「 Black to Basic輕裝隨行系列」。(圖片由相關機構提供)

7-Eleven推出Snoopy「 Black to Basic輕裝隨行系列」。(圖片由相關機構提供)

7-Eleven推出Snoopy「 Black to Basic輕裝隨行系列」。(圖片由相關機構提供)

7-Eleven與金馬影后鍾雪瑩合作,演繹全新Snoopy「 Black to Basic輕裝隨行系列」。(圖片由相關機構提供)

7-Eleven與金馬影后鍾雪瑩合作,演繹全新Snoopy「 Black to Basic輕裝隨行系列」。(圖片由相關機構提供)

7-Eleven與金馬影后鍾雪瑩合作,演繹全新Snoopy「 Black to Basic輕裝隨行系列」。(圖片由相關機構提供)

7-Eleven與金馬影后鍾雪瑩合作,演繹全新Snoopy「 Black to Basic輕裝隨行系列」。(圖片由相關機構提供)

7-Eleven與金馬影后鍾雪瑩合作,演繹全新Snoopy「 Black to Basic輕裝隨行系列」。(圖片由相關機構提供)

7-Eleven與金馬影后鍾雪瑩合作,演繹全新Snoopy「 Black to Basic輕裝隨行系列」。(圖片由相關機構提供)

7-Eleven與金馬影后鍾雪瑩合作,演繹全新Snoopy「 Black to Basic輕裝隨行系列」。(圖片由相關機構提供)

next

7-Eleven與金馬影后鍾雪瑩合作,演繹全新Snoopy「 Black to Basic輕裝隨行系列」,展現都市生活時尚。全系列共8款產品,其中6款是不同風格「Black to Basic隨行袋」,以黑白色作基調設計,用輕身物料製造,集型格與功能於一身;另外2款是獨家設計「Black to Basic雙層保溫杯」,同樣以黑白為主調,備有大容量及保溫/保冷功能。

儲印花方法

5月21日早上7時至7月1日,顧客在7-Eleven網店或實體店,單次購物滿$20,可獲印花1張。其後每$10可獲多1張印花。下載及登記成為7-Eleven應用程式之會員,同時綁定yuu帳戶,購物時可獲得相關交易之電子印花。在店舖購物時,付款前讓店員掃描yuu ID或已綁定的八達通或恒生enJoy卡驗證yuu會員身分,可獲得相關交易之電子印花。

儲印花換購:Snoopy「Black to Basic隨行袋」

電子印花──5月21日早上7時至7月4日,儲齊20張電子印花,可加$1隨機換購「Black to Basic隨行袋」1個;或儲齊4張電子印花加$55,可隨機換購1個;或儲齊6張電子印花加$88,可隨機換購2個。(限量5000個,先到先得,換完即止)

實體印花──5月21日早上7時至7月4日,儲齊4張實體印花加$55,可隨機換購「Black to Basic 隨行袋」1個;或儲齊6張實體印花加$88,可隨機換購2個。

儲印花換購:Snoopy「Black to Basic雙層保溫杯」

電子印花──5月21日早上7時至7月4日,儲齊4張電子印花,可加$88換購「Black to Basic雙層保溫杯」1款。

實體印花──5月21日早上7時至7月4日,儲齊4張實體印花,可加$88換購「Black to Basic 雙層保溫杯」1款。

消費加購:Snoopy公仔/收納盒/水樽/長傘

5月21日早上7時起,在7-Eleven分店任何消費加指定價錢,可換購「此黑Street Style Snoopy公仔」或「此黑型格收納盒」或「Snoopy Style 2L大容量水樽」或「黑白塗鴉風Snoopy長傘」。

7仔預購限定:1米「此黑」Snoopy公仔

5月21日早上7時至7月4日,在7仔預購網站,可以$399預購「1米『此黑』Snoopy公仔」1件,首批限量500件。此預購只適用於7-Eleven網店。顧客憑網店訂單上的取貨二維碼在所選的7-Eleven店舖領取貨品,詳情請查看7-Eleven網站。

yuu積分換購方法請向7-Eleven查詢。

註:資料以7-Eleven最新公布為準

整理:ccchong@mingpao.com