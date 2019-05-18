【人生遺憾】柳影虹後悔撕掉前夫照片︰女兒未見過他樣子 (19:34)

柳影虹早前接受港台《舊日的足跡》訪問，細訴兩段婚姻。她回憶15歲時參加《聲寶之夜》入行，歌唱事業最高峰時是整條彌敦道、9間著名夜總會的重點駐場歌手。她笑言： 「人人說鄭裕玲是『鄭九組』，其實我都是『柳九場』！如果每場千多人，每日9場，我唱了幾多場紅館？」

18歲那年，柳影虹遇上首任丈夫，可惜對方不務正業，令她非常失望。一年後，柳影虹更成為了單親媽媽。她說：「我非常後悔，將他所有相片撕掉。女兒從沒見過生父的樣子，這是我人生其中一個遺憾。我承認自私，不想女兒掛念爸爸而分薄了她對後父的感情。」

女兒12歲時，柳影虹認識了任職警察的現任丈夫周富祥。她坦言：「我本來不想嫁警察，想嫁商人，起碼有錢可以養女...但他是個工作狂，跟我第一個丈夫有很大反差。佢感覺像醫生、律師、銀行家，很有修養。我怕不嫁給他的話會後悔。除非是李嘉誠追我，哈哈！」

柳影虹多年來對家庭盡心盡力，曾為了照顧患有癌症的父母而退出娛樂圈20年，直至自己一把年紀才復出。她說︰「我不後悔，獎牌遠遠不及家人幸福重要，我的最高榮譽已在家中！」柳姐透露早前電視台曾邀請她拍劇，但她怕工時太長而婉拒了。現年63歲的她認為到了這年紀，偶爾開騷唱唱歌已開心，拍劇有壓力，要看緣分。

柳影虹又回憶30年前參演電視電影《霓虹姊妹花》時被梁藝齡不慎踢傷了腰，差點要一世坐輪椅，幸得跌打名醫治好，但現在仍有後遺症。她說︰「我有福氣，上天給我一個很愛惜我的丈夫。我生病時，他對我不離不棄，從沒怨言。我常說，即使他做乞兒，我都會跟住他！」 柳影虹透露早年丈夫突然消失了，她兩日後收到丈夫來電，才知道他被廉政公署請了去「飲咖啡」。柳影虹說︰「他叫我放心，因他是無辜的，我對丈夫絕對有信心。有人想他坐監，以為他老婆是明星，出了事一定會遠走高飛，但那人沒想到這個明星是不會走！」

（即時娛樂）