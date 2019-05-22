翁靜晶去年低調嫁何東曾孫 下月8日辦基督教婚禮 (15:02)

翁靜晶與何東爵士曾孫何彪拍拖5年，原來兩人去年已低調註冊，舉行了佛教儀式婚禮。由於何彪一家為基督徒，兩人將於下月8月早上10時半於聖約翰座堂再舉行基督教婚禮，中午在深灣鄉村俱樂部設宴與親友分享喜悅。

翁靜晶趁今天55歲生日在社交網公布喜訊，並分享兩人去年的佛教婚禮照片。她說︰「今天是我的生日，趁這機會與各位好朋友分享一下近况。去年底，我在六位『上座部』比丘見證下，成為了何東家族一員，從此會遵從『勤儉禮義』的家訓，繼續服務社會。」

「何氏是香港開埠第一代的『香港歐亞人』，土生土長。何東爵士故後，將85%的遺產捐出作慈善用途。這方向也是後人應該學習與追隨的，亦符合何東夫人張蓮覺居士，作為香港佛教界具貢獻居士的榜樣 — 慈悲、喜捨。何東雖然是佛教家庭，但亦有一半成員是基督徒，當中包括嫡系的何鴻章一脈。兩個不同的宗教，互勉共融，以慈善與服務社群為己任。」

「在佛法的見證之下，我倆成為夫妻，但基於彼此的尊重，以及教會的期望，這段婚姻將會根據基督教的信仰，再次在其神聖的祝福下，得到認證，這稱為validation ceremony (認證儀式），由牧師主領。願不同宗教與背景的人，互愛共融。」

何彪是何東家族後人，香港大學法律系碩士畢業，是位法律學者，父親是何鴻章。

（即時娛樂）