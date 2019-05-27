【《法證IV》重拍】有冇嬲黃心穎？ 黃浩然：冇得嬲... (19:43)

黃浩然否認曾因受安心事件牽連而爆粗，他亦不便評論事件，今日在開鏡儀式上，跟湯洛雯握手（右圖）。（孫華中攝/資料圖片）

【今日直擊】黃心穎和許志安上月中爆出「安心事件」，全城轟動，心穎已避走美國進修，而她有份演出的《法證先鋒IV》，亦受事件影響需要重拍。今日該劇於電視城再次舉行開鏡儀式，無綫高層杜之克、監製梅小青率領演員包括黃浩然、譚俊彥、陳煒、鄭俊弘、楊柳青及陸詩韻等，並介紹湯洛雯（靚湯）出場，正式取代黃心穎角色。

黃浩然與黃心穎對手戲甚多，有傳他被受牽連而嬲到爆粗，浩然說：「點會爆粗？跟邊個爆？入廁所爆呀？ 之前我無刻意回應，今次是真正回應，因為當事人已受好大影響，自己不方便講太多，我放假跟屋企人去旅行時知道件事，最擔心不是我一個人，而是整個《法證》團隊，擔心個劇出不到街，當時已短訊小青姐問點幫手。」

問到有沒有嬲心穎？他說：「冇得嬲，我跟她沒有聯絡，件事我們是局外人，不便評論，我們冇嬲，同她都是朋友，只是覺得可惜，擔心個劇出不出到，大家努力怕會白費，慶幸有得補怕。」

他認為該劇有機會重拍，是件開心和感恩的事：「我一個人微不足道，大家一條心才是力量，可能我的演技屎屎地，公司覺得我做得不好，給機會我拍過，我看到網上好多人支持這個團隊，似打了強心針，是好大動力。」

（即時娛樂）