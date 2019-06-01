【30周年個唱】漢洋大爆已婚做老竇 自誇勁過歌神張學友 (18:04)

漢洋與最佳拍檔小雪合唱金曲《其實我介意》，是全場觀眾最期待的。（孫華中攝）

漢洋一連三場麥花臣場館演唱會昨晚首場開騷，台上獻唱多首別人金曲，更請來黎瑞恩、張崇基、張崇德、譚嘉荃、陳嘉倩及最佳拍檔小雪等合唱。期間漢洋自爆往事，稱當年獲得1989年的新秀亞軍，及獲羅文收為徒弟後變得自大，結果被公司「雪藏」，要轉行做地產金融等工作，做得辛苦又不開心，但漢洋這晚亦繼續自誇說：「學友都唔係唱得好好，我後生過佢、靚仔過佢、身型又好過佢，基本上佢有嘅嘢我有，佢冇嘅嘢我都有。」

這晚漢洋與小雪再次演繹金曲《其實我介意》，令全場大拍手掌外，最令人意想不到是漢洋承認已婚及當上爸爸，10歲細仔Hin Hin上台父子檔合唱《You raise me up》，他一度得戚表示：「似唔似樣？」漢洋合唱完送Hin Hin落台又再自爆話還有個小朋友，而他和太太是19歲一齊走到今時今日，是他的第一位女朋友。

漢洋完騷後與家人合照，並與小雪接受訪問。漢洋不肯透露秘婚幾多年，指太太不會現身，大女今年15歲，細仔就10歲。至於多年來為何不公開？他說：「覺得是私人問題，不是咁想講，自己又不是當紅歌手。今次難得開30周年演唱會，依家唔講幾時講。」

小雪坦言早知漢洋已婚，不過未見過對方太太，而今次將留港2個星期，有十幾年未試過一個人返來，最初不習慣女兒不在身邊，一度忍不住喊了出來。

（即時娛樂）