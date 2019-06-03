【專訪】欽點姜濤合演母子 景黛音：佢有吸引我之處 (19:39)

景黛音最近復出拍攝ViuTV新劇《退休女皇》，欽點「小鮮肉」姜濤飾演她的兒子。事緣ViuTV製作部副總裁金廣誠力邀景黛音出山時，她曾開出一個條件，就是要跟韓國男團SHINee成員泰民合作，可惜泰民因檔期問題而未能成事，但她眼見金廣誠極有誠意，於是雙方達成合作。她在選角面試中亦看中姜濤，景黛音笑說：「你見咁多妹妹鍾意他，就知點解。我揀他時，他還未入圍《全民造星》，我也未見過他，他當然有他吸引我之處，我很憎有些人好老練，好『行』，感覺好假，我喜歡真。」

姜濤坦言最初未見到景黛音時已很大壓力，直至大家食過一餐飯後，才發覺對方並無想像中嚴厲，合作起來亦無壓力。姜濤笑言在對方身上聽到很多金句，「最記得當時參加《全民造星》常遇到好多問題，有問過她的意見，她只係好簡單咁同我講『唔需要做畀人哋睇，做你自己就得，人哋鍾唔鍾意係人哋嘅事』」。景黛音自言常跟姜濤說，就算多完美的人，都會有人不喜歡，無可能全世界喜歡你，何必介懷。

《退休女皇》故事講述母子關係疏離，景黛音笑指現實中如果女兒激嬲她，關係便疏離，無激嬲就關係好，「我覺得很正常，每個家庭都一樣。但一定不可以有隔夜仇，無論做父母、子女，還是朋友都是。18歲的女兒性格爽快、率直，跟我相似。（有遺傳演戲細胞？會否入行？）不知，你要問她，她無跟我提及過，我亦不會阻撓，每個人都有自己的空間和興趣，如果她鍾意，絕對贊成。」

姜濤直認小時候很頑皮，經常被阿媽打，「當然不會嬲，媽媽打仔都是想個仔好。我以前有段時間很反叛，同阿媽好唔啱傾，直到離開中學，當時一位全校最惡的老師同我講『你要生性了！你一定能做到啲嘢。』，之後開始識諗，覺得真係要懂事了」。

欲知專訪詳情，請留意明天（6月4日）明報娛樂版。

（即時娛樂）