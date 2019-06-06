《入住請敲門4》台灣猛鬼酒店開Live 2000人睇莫竣名瞓覺 (22:04)

ViuTV《入住請敲門》系列先後在2017年與2018年播映，昨日ViuTV的facebook專頁公布《入住請敲門4》凌晨在台中某猛鬼酒店做FB LIVE，主持莫竣名與林婷外，今次還有特別嘉賓MIRROR的Stanley參與台灣拍攝。莫竣名於酒店房間進行了近10小時的FB LIVE，至今早才結束，直播看他瞓覺，高峰時段有近2000人睇live，因訊號接收差數度中斷，但凌晨3時還有500多人睇直播。《入住請敲門》監製吳繼業笑言也想不到深夜直播的觀眾人數咁「癲」。

吳繼業笑說構思在莫竣名的房間開直播是向當年的《魚樂無窮》致敬，鏡頭就是對準他的牀。直播時林婷與Stanley也曾亮相，莫竣名還「表演」刷牙，他入洗手間連小便聲音也入咪。直播中不時有網民看得好投入，留言看見「伯伯」，吳繼業說：「我哋有請師傅隨隊拍攝，師傅指房間有一對父子，但我看不到。」

《入住4》稍後會到日本拍攝，兩位主持外，MIRROR的Anson Lo會隨隊拍攝。網民疑問為何接《入住請敲門2》是《入住請敲門4》，有留言問《入住請敲門3》是否出現問題沒有播映，認真靈異！吳繼業解謎，他稱《入住請敲門3》於今年初構思，想以新模式拍攝，有別於過往兩輯的拍攝形式。因為時間問題未開拍，故現在先跳過一輯，先拍攝《入住請敲門4》，預計於10月播映；至於《入住請敲門3》也在籌備中。

（即時娛樂）