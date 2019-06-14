【《反斗4》廣東話版】Dicky青雲再次拍住上 Kay聲演牧羊女 (19:23)

彼思動畫《反斗奇兵4》（Toy Story 4）將於7月11日在港上映，電影的廣東話配音陣容，有新舊兩代同場聲演，主角胡迪和巴斯光年分別由張衛健（Dicky）和劉青雲聲演，全新加盟聲演的，有牧羊女的謝安琪（Kay），以及Donald和少爺占聲演新角色阿得及賓尼。幾位配音明星不約而同表示，他們都是《反斗奇兵》忠實粉絲，多年來一起成長，所以今次就像跟好朋友重聚，配音時覺得份外感動。

聲演胡迪的Dicky，今次也是第3度聲演，感覺有如與老友重聚，覺得既開心又感動：「自從我為這個角色配音後，我就擺放了一個胡迪公仔在家中，他一直在我心裏面。」

聲演巴斯光年的青雲最大感觸，他深受今集故事感動，相信即使沒有看過之前幾集《反斗奇兵》的觀眾，都會同樣被打動：「今集講的是每個玩具，都有自己不同的夢想，最終不一定成功，卻各自找到不錯的解決方法，我覺得好多人都會有類似經歷，好有共鳴。」青雲想起電影中的感動場面，又再次眼濕濕，一度哽咽到說不出話來。青雲感受如此深刻，因為他與巴斯光年感情深厚，今次已經是第3度為角色發聲。

Kay雖是第一次為《反斗奇兵》配音，但她一直是忠實粉絲，這個故事一直陪住她成長：「記得當年睇完《反斗奇兵》第一集，當時還是學生，回家見到自己一直攬住的毛公仔，突然多了一份感動，但又有少許擔心它夜晚自己會行會走。」今次配音的角色牧羊女，Kay亦覺得她成長了：「牧羊女跟以前不同了，長大了，配音時給我很多驚喜，想不到她會變成這樣。寶貝更經常鼓勵和支持胡迪，成為他心目中很重要的人。」

（即時娛樂）