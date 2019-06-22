【當男神遇上長腿Oppa】彭于晏李敏鎬首度合體 言談甚歡 (12:11)

彭于晏和李敏鎬兩大男神首度同場。（instagram圖片/網上圖片）

當台灣男神彭于晏跟韓國長腿Oppa李敏鎬首度同場，大家會怎樣選擇呢？李敏鎬和彭于晏在巴黎男裝時裝周首度碰頭，兩大男神難得同場，言談甚歡，合照時，彭于晏還搞笑地指住李敏鎬，莫非他覺得對方靚仔些？

（即時娛樂）