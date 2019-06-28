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【造人成功】張晉蔡少芬宣布懷第3胎 變身五口之家 (19:41)
文章日期：2019年06月28日
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張晉今日在微博上載片段，宣布太太蔡少芬第三度懷孕。（張晉微博圖片及片段截圖 / 明報製圖）
張晉在片段中問太太蔡少芬的肚子裏是否有一個人，蔡少芬答是。（張晉微博片段截圖 / 明報製圖）
張晉與蔡少芬已有兩個女，未知第3個孩子是男仔還是女仔。（蔡少芬微博圖片）
張晉與蔡少芬第三度造人成功。（蔡少芬微博圖片）
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45歲的蔡少芬（Ada）2008年嫁張晉，育有8歲大女楚兒及6歲細女信兒。張晉今日在微博分享他與蔡少芬的片段，宣布蔡少芬懷有第3胎，但暫未公布懷孕了幾多個月及胎兒性別。
（即時娛樂）
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