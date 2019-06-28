SHOWBIZ / LATEST 即時娛樂

PAST ARTICLES

【造人成功】張晉蔡少芬宣布懷第3胎 變身五口之家 (19:41)

文章日期：2019年06月28日

45歲的蔡少芬（Ada）2008年嫁張晉，育有8歲大女楚兒及6歲細女信兒。張晉今日在微博分享他與蔡少芬的片段，宣布蔡少芬懷有第3胎，但暫未公布懷孕了幾多個月及胎兒性別。

（即時娛樂）

 

MORE