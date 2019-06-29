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【金曲獎2019】鄧紫棋密實現身 自嘲紅地氈第一矮 (20:19)
文章日期：2019年06月29日
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鄧紫棋收起性感現身金曲獎的紅地氈環節。（自由時報圖片 / 明報製圖）
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鄧紫棋（G.E.M）今晚密實現身《第30屆金曲獎頒獎禮》，她笑說：「大家都是長輩，我是後輩就先收起來﹗我是紅地氈第一矮﹗」
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