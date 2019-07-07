【仇老爺爺】游學修盧海鵬爭位坐 關愛座大戰惹網絡公審 (18:03)

游學修監製、執導，由他與盧海鵬主演的ViuTV新劇《仇老爺爺》明晚首播，《仇》劇題材貼地，將近年香港社會的撕裂問題擺上枱，反映年長一輩與年青人的矛盾和對立。

游學修在劇中是位憤世嫉俗的年青人，在巴士上遇上當時未知彼此關係的爺爺盧海鵬。因為遊學修坐了巴士上剩下的唯一座位，而這個座位又是關愛座，結果被無位坐的盧海鵬質問，車上其他乘客加入戰團，指摘游學修的不是，一位語帶鄉音的嬸嬸更指住游學修鬧︰「你小心被雷劈呀﹗」游學修激動指盧海鵬健步如飛，相反他本人就身心俱疲，反問為何是盧海鵬坐，而他不能坐，又指鄉音嬸嬸是「廢老」。

游學修與巴士乘客的爭拗片段被擺上網公審，游學修接受電視台訪問，強調「關愛座」是給有需要被關愛的人坐，而他當時非常疲累、口腫臉腫、剛被人打完，極需要別人關愛，只是車上乘客不知道。他說︰「你有壓力，我有壓力，大家都不知道情況，為何要挑釁我呢...我坐我覺得無問題...他（盧海鵬）是有心玩我，特登講到我不讓座，其實他是不需要的。為何一定要老人家坐？為何不可以是我坐？他滿頭白髮就一定是他坐？你唔畀我是斷了腳？你不知道的﹗」

（即時娛樂）