【《白色強人》結局】郭晉安情歸何處 監製羅永賢解謎：YT最愛... (23:52)

《白色強人》昨晚（12日）大結局，劇中Kennis(李佳芯）生死未卜，醫改方案仍未落實，YT（郭晉安）有Yan（張曦雯）與康橋（朱智賢）在身邊但情歸何處？還有唐明（馬國明）與蘇怡（唐詩詠）復婚，但徒弟德仔（何廣沛）踢爆他在避見Kennis有逃情之嫌。留下一大堆問號，《白色強人》的揸fit人羅永賢親自解謎。Kennis做無國界醫生在營地遇軍隊捉人，她為保護病人被軍人用槍指住額頭，鏡頭一轉「嘭」一聲，open-ended結局。問監製羅永賢究竟Kennis是生或死？他笑說：「哈哈！open-ended就係下回分解囉... ... 如果有下回嘅話。」

至於唐明是否對Kennis動心，有愛慕之意故逃避對方？羅永賢說：「我都覺得唐明係『愛惜』Kennis嘅！」YT有Yan與康橋在身邊，但最後沒有交代誰最後勝利，究竟YT鍾意邊個？監製笑說：「YT最愛『醫改』！」觀眾最關心是《白色強人》是否拍續集?他表示仍未決定，要待他度下先！不過，昨晚《白色強人》飯局，藝人大合照時齊聲向監製大嗌《白色強人2》，大家也期待原班人馬再合作。

（即時娛樂）