【BOYZ演唱會擱置】關智斌眼濕濕嘆唔開心 籲Steven為自己行為負責 (23:41)

組合BOYZ原定9月在紅館開騷，關智斌（Kenny）和張致恒（Steven）日前亦已赴泰國布吉拍宣傳片，豈料昨日卻驚爆出Steven宣布結婚及已為人父，更爆的是Steven被指一腳踏幾船，由於Steven捲入桃色風波，英皇高層霍汶希今午宣布BOYZ演唱會擱置，Steven的桃色風波連累Kenny未能實現紅館夢。

Kenny今晚終於就事件開腔回應，期間他一度哽咽兼眼濕濕，他說：「今日係旅程最後一日，嚟布吉本身為咗宣傳我同Steven喺9月14日，BOYZ第一次紅館演唱會，嚟到（拍攝）最後一日，點解得番我一個呢？

噚晚（25日）到今朝我收到好多消息，亦收到好多朋友打嚟嘅慰問，又或者佢哋一啲疑問，呢個時候都要同大家講番聲，同大家講清楚成件事，本來想同Steven了解成件事先再去講，但佢噚晚（25日）突然間離開咗呢度（布吉），我都聯絡唔到佢，我都諗緊究竟應唔應該去拍一條片，去講呢件事。

因為我到依家都未知點樣面對同消化呢個消息，不過我有一樣嘢，要感謝同好感恩，本身我係天主教徒，好感激天主畀咗個神蹟我，而呢個神蹟除咗天主畀之外，亦係你哋畀我哋，因為你哋不停喺網上集氣，話畀BOYZ開演唱會﹑畀BOYZ做一個騷，而呢件事真係發生咗，無論成功與否，我係好多人都要多謝。

多謝公司幫助我哋申請紅館，特別仲要多謝Fans，公司上上下下支持畀我實現呢個夢想嘅同事，因為佢哋知道呢件事，係我等咗10幾年一個願望及一個夢想，甚至content team呢一年拍好多片，不停拍搞笑片，公司幫忙宣傳歌，aim for去紅館；

最大最大嘅抱歉，係因為呢個BOYZ演唱會暫時擱置，雖然係好唔開心，同埋係一個好大遺憾，Steven係我一個好好兄弟同手足，而我都相信佢會為自己嘅行為，負番一個男人應有嘅責任，最後要特別多謝公司英皇娛樂，多謝公司兄弟姊妹，收到基仔（古巨基）﹑阿Sa（蔡卓妍）﹑Sherman（鍾舒漫）個個好支持我，會用好多方法幫我完成夢想，好多嘢都係未知之數，有最新消息會盡快同大家公布，多謝。」

（即時娛樂）