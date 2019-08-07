鄧達智力撐香港同性婚姻合法化 趙式芝祝福舊愛Sean (22:43)

【今晚直擊】趙式芝﹑王賢誌﹑王曼喜和鄧達智等，今晚出席在灣仔舉行的婚姻平權活動，鄧達智另一半陳醫生因要做手術，未能出席，鄧達智說：「台灣同性婚姻已合法化，香港未行到這一步。某程度內地可能快過香港，內地開放程度快過香港，香港因為曾被英國統治，保守好多。」

鄧達智透露9月9日是他和陳醫生的結婚兩周年紀念，屆時會去泰國慶祝，順道睇裝修，「我們在泰國買了間屋來度假」。提到「元朗白衣人」事件，他說：「我有跟進，這樣發生好sad。（會否擔心元朗原居民被標籤？）無辦法，要重新起動，做吓公關。我慘些，沒辧法，我全身黑色衫，有些人見到我都問我去哪裏？（不怕見白衣人？）不怕，他們認得我，希望這些事不會再發生。」

趙式芝表示婚姻平權協會成立後，第一次舉行活動，有協會的好處是可以代表同志，去爭取平權和平等，她希望五年內爭取到同志婚姻合法化。趙式芝直言JW是她心目中另一半：「她是我女朋友。」和前度Sean離婚，所有事情是否已辦妥？她說：「很難說是否搞掂，法律不承認。（資產如何分配？）分配不到，我和Sean好少見，但知她找到另一半，替她開心也祝福她。」

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（即時娛樂）