【緊急公告】台灣歌手丁噹白安蕭秉治演唱會宣布延期 (14:16)

《逃犯條例》修訂引來的風波至今持續，且愈演愈烈，多次爆發警民衝突，有多名示威者及市民受傷和被捕，再加上網民發起不合作運動，在這種社會氛圍下，台灣歌手丁噹「愛到不要命巡迴演唱會」，以及白安x蕭秉治「夏日限定演唱會」，原定在8月23日及24日，在旺角麥花臣場館舉行，今日主辦單位發出緊急公告，表示該兩場演唱會暫時延期，至於具體的延遲日期，則仍在努力協調中，目前尚未有最終定案。

公告內容全文：

緊急公告

現鑑於目前社會環境的不能預測因素，有可能會影響歌迷往返演唱會場地，為此我司決定將原定於2019年8月23日及2019年8月24日，於香港麥花臣場館舉行的：丁噹「愛到不要命巡迴演唱會」以及白安x蕭秉治「夏日限定演唱會」的兩場演唱會暫時延期。至於具體的延遲日期，我司正在努力協調中，目前尚未有最終定案。

所有已經購票的消費者，請密切注意特高娛樂的FACEBOOK及微博上所公佈（布）之退票訊（信）息，進行辦理退票手續。為此而造成之不便，請多見諒。

期望把這兩場精心設計的演唱會，盡快再次呈獻給大家，感謝大家的支持。

主辦機構

代表

特高娛樂制作有限公司

已購買門票的觀眾將獲全數退款,包括票價、手續費及運費（如適用）。詳情如下:

A) 如經Cityline購票(www.cityline.com)

如使用信用卡或繳費靈購票

以信用咭（卡）或繳費靈購票之人仕（士）,全額票款將自動退回閣下用以購票之信用卡戶口或繳費靈帳戶內。其票款一律不以現金或支票形式退回。

如使用現金購票

持票人仕（士）請於2019年8月26日至2019年9月12日期間(星期六,日及公眾假期除外),携（攜）同Cityline完整官方節目門票於辦公時間內到Cityline總公司辦理退款手續。

Cityline總公司地址︰香港,九龍,觀塘,成業街7號,寧晉中心23樓

辦公時間︰星期一至五,上午10時至下午1時及下午2時至6時(星期六、日及公眾假期休息)

以現金購票之人士需於當天確認及簽署退款申請表格，全額票款將以現金支票形式退回,其票款一律不以現金或劃線支票形式退回。於2019年9月12日後申請之退款將一概不獲受理。

如有任何查詢，請致電Cityline顧客服務熱線(852)2314 4228(上午10時至下午6時)或以電郵至cs@cityline.com。

B) 如經AEG信用卡優先訂票（www.aegpromotion.com)

經由AEG優先訂票購票之人仕（士）,將由2019年8月26日起計30天內,全數退回至客戶之前所提供之信用卡賬（帳）戶內。其票款一律不以現金或支票形式退回。

如有關優先訂票查詢事宜,可致電顧客服務熱線(852)2697-1989或以電郵至info@hkaeg.com與AEG Promotion Limited聯絡。

如有其他查詢，請聯絡以下：

麥花臣場館

查詢熱線:(852)3188 4137

電郵：macstadium@hkpa.hk

特高娛樂制作有限公司

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（即時娛樂）