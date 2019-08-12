【夏萍離世】喪禮用佛教儀式 林家棟難忘契媽幫手搔癢 (18:49)

資深女藝員夏萍（原名：盧少萍）於本月5日離世，享年81歲。對於契媽夏萍離世，林家棟表示心情已平復：「契媽是5號在醫院離開，她之前住老人院時，中了風，加上身體麻麻，血壓高又有糖尿病，幾樣加埋，醫生表示已盡量幫她做平衡，幫她捱多了個幾星期才離開。」

家棟指夏萍病倒入院時，自己正在內地工作，後來立即趕返，又聯絡對方女兒和孫回港送別：「她經常說想舒舒服服，又擔心走的時候孤獨，今次好彩，我趕得切回來，家人都在，契媽去得好安詳，她的兒子因為在內地工作，遲少少都會回來出席喪禮。」

至於喪禮儀式，家棟表示：「我和演藝人協會已商量，（8月）19號萬國殯儀館設靈，已經安排好，契媽近年喜歡聽佛經，所以喪禮用佛教儀式。」他作為契仔會否披麻戴孝，家棟稱：「沒所謂，到時要問師傅，要就做，我都是出心。」

談到昔日相處，家棟指與夏萍相識於劇集《緣來沒法擋》，欣賞對方性格爽直，最難忘契媽幫他「搲痕」搔癢：「以前在古裝街拍《金裝四大才子》， 熱辣辣，好多蚊咬，她的指甲好煎，幫我搲痕好舒服，所以我們有兩母子的稱呼。」

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（即時娛樂）