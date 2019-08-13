首位本地新聞之花 梁舜燕獲封「香港第一電視女士」 (15:58)

「上等人」梁舜燕（Lily姐）今日下午因病離世，享年90歲。Lily姐原名梁淑貞，生於1929年1月7日，於庇理羅士女子中學畢業，是虔誠天主教徒。她1957年加入麗的映聲擔任報幕員，先後於本地幾間電視台新聞部任職，是香港第一位新聞之花。後來，她又兼任藝員，是香港最早參與電視演出的華籍女演員之一。

任職麗的映聲時，梁舜燕拍攝香港史上首部以直播形式製作的電視劇《幸福的家庭》，梁舜燕因此被麗的電視英國總公司的刊物冠以「香港第一電視女士」稱號。1963年，梁舜燕擔任麗的電視中文台的藝員訓練班導師，汪明荃當年是其學生之一。

1970年，梁舜燕轉投無綫（TVB），1975年離開後曾於麗的電視及亞洲電視工作，參與不少劇集拍攝。1989年，她重返無綫，拍攝多部劇集，如《真情》、《我愛牙擦蘇》、《刑事偵緝檔案》、《肥田囍事》、《溏心風暴之家好月圓》、《怒火街頭》等。她在《真情》中扮演的「上等人」角色深入民心，至今仍令觀眾留下深刻印象。

早前播完的劇集《好日子》及正在播放的《包青天再起風雲》也有梁舜燕的演出，而她拍好但未出街的劇集有《唐人街》及《黃金有罪》等。今年是梁舜燕在無綫工作30年的日子，本來將獲頒「三十年長期服務金牌」的她早在2004年已獲公司頒發「萬千光輝演藝大獎」。

向來雍容華貴的她去年在壽宴上向孫仔教授何謂「儀態」時，指儀態不是影相時擺甫士那麼簡單。她認為「儀」代表儀容，一個人一定要有整齊的儀容；「態」則是待人處事時的態度要誠懇親切。

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（即時娛樂）