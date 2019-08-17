36歲許家傑曾靠借錢度日 重申冇介入龔嘉欣鄧健泓戀情 (16:56)

昨天36歲生日的「送水輝」許家傑，日前接受由商台梁泰來主持的節目訪問。許家傑於2009年參加香港先生選舉，並獲得冠軍而入行，不過一夜未能令人也成名，由出道最初的5、6年，演藝路更是歷盡艱辛！在遇上「送水輝」這角色前，港男冠軍大部分都是演一些極少對白的手下、侍衛和醉客等角色， 曾令許家傑非常消極，甚至要借錢度日應付開支。不過他從沒放棄，一直裝備自己。直至他於2017年把握到《愛‧回家之開心速遞》的一個機會，終於達成他入行10年的一個心願！

入行10年，許家傑在圈中有贏到不少友誼，除了前輩黃光亮令他茅塞頓開外，帶他往外見識電影世界之外，他還感謝成名後，劇中拍檔林淑敏找他一起商演。

10年來，許家傑一直將感情低調處理，他重申希望保持私穩，但就當年被傳介入龔嘉欣與鄧健泓的戀情，導致二人分手，他至今仍是喊冤。他說：「雖然我是公眾人物，但想有私隱，希望大家將注意力放在我的工作，而非感情生活，因為我是缺乏安全感的人，希望保護自己。

談到2012年被傳介入龔嘉欣與鄧健泓，許家傑再重申：「當時有鋪天蓋地解釋，但大家仍然熱衷覺得是我，我再說一次，沒有（介入）。（當年面對這類新聞是否害怕？）驚呀，當年我沒有做過，但為什麼被講到真的一樣，更加學識要慎言，不要衝出來被人打你，總之講每一句說話，要經過思考，以及會否影響到其他人，我都好怕那一次新聞，會令其他人受傷害，不過時間可以證明一切。」

（即時娛樂）