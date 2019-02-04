傳李佳芯遭TVB雪藏 田蕊妮新劇遭無綫官方微博封殺 (14:10)

「視后」李佳芯（Ali）、田蕊妮（阿田）最近傳出因言論而分別遭無綫雪藏及被無綫的官方微博封殺﹗事緣近日有網民發現， 無綫的官方微博竟然未有宣傳阿田的新劇《她她她的少女時代》，懷疑無綫此舉與阿田月初時在facebook留言「我依家開個記者會宣佈（布）一陣間會有一個記者會，嗰個記者會嘅內容係聽日會有一個記者會.........」，結果激嬲內地網民，揚言要罷睇阿田新劇有關。

Ali就傳因為6月時在Instagram甫文呼籲香港人登記做選民，加上在微博留言︰「有時候，扭曲了的不是世界、是人心」而惹怒內地網民。雖然Ali曾澄清有關「港獨」的指控，但傳她已被內地封殺，而無綫亦只好作出調動，抽起她有份主演的劇集《殺手》，原定於10月開拍的《BB來了2》及另一套無綫重頭劇《踩過界2》亦要更換女主角。

對此，正在拍攝新劇《愛美麗狂想曲》的Ali接受傳媒訪問時，表示沒聽過有關傳聞，強調會做好手頭上的工作，公司最後如何處理，她控制不到。《BB來了2》男主角黎諾懿就解釋因撞期，《BB來了2》延至明年2月才開拍，其他事就不清楚。

（即時娛樂）