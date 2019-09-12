【《BB來了2》換主角】獲黎諾懿盲撐 李佳芯：唔係第一次發生 (22:28)

【今晚直擊】有傳李佳芯因網上言論，以及曾呼籲香港人登記做選民而被內地封殺，結果無綫抽走她有份演出的新劇，而計劃開拍的《BB來了2》將換上馬國明及岑麗香演出，第一輯的男主角黎諾懿亦被連累踢走。

【BB來了2】李佳芯捲政治風波 傳連累黎諾懿都被Out

李佳芯和黎諾懿今晚參與《香港唱好演唱會》錄影，即被追問有關傳聞，李佳芯表示：「我所知是押後到明年，但再有變動都唔出奇，公司都不斷有變動，無論劇集幾時出，或者拍什麼都不斷有變動。（傳換上馬國明及岑麗香？）都是睇報道先知。（有否失望？）又唔會，因為不是第一次在我身上發生，之前有些角色原本是搵我，但變了不是搵我，有些角色原本不是我又變了搵我，我們做演員向來幾被動，所以今次不是第一次。」

黎諾懿覺得他和李佳芯一定會再有合作，就算要他出錢拍也可以，有時不一定要拍續集，可以跟李佳芯做其他事，可能有些新火花，「不覺得她有任何嘢拖累我，令到我唔開心，成日都講她是我最好拍檔，無論發生什麼事都好，我一定撐你！同上一年攞視后一樣盲撐她，去到邊都盲撐，所以唔會令我唔開心」。諾懿表明無失望，可能拍《BB來了3》，總之希望在明天，二人都未退休，仍有很多合作。

（即時娛樂）