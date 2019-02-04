明福俠「現身」賀中秋 網民趁機唱《願榮光歸香港》 粉絲：不要搞Leon (23:40)

明日（9月13日）是農曆八月十五中秋佳節，黎明（Leon）趁今日「迎月」化身明福俠，於社交平台上載一張圖片，祝大家中秋節快樂之餘，還預告樂隊Gingerbread將於10月31日萬聖節有搞作。明福俠留言：「祝大家：中秋節愉快，圓圓滿滿 我地（哋）準備係（喺）10月31號萬聖節 開一個細細地（哋）的Gingerbread歌友見面會，應該有歌聽丶有遊戲玩，有獎品! 場地丶Feat.嘉賓和時間會再update大家」此post貼出至今6小時，已有1.3萬個Like及逾2400個留言。

可是，不少網民的留言，都用了為反修例運動創作的歌曲《願榮光歸香港》的歌詞，其中包括一句「黎明來到 要光復 這香港」。有網民說：「我見到有部分人話啲人抽Leon水，好嬲啲人喺度唱《願榮光歸香港》嗰句『黎明來到』。聽咁多年黎明金句，佢係咩人，大家好清楚。Leon出左（咗）名豁達、大量，佢唔介意大家向佢發表自己嘅想法。無論你係黃、藍、紅定係中立，Leon都只會當大家係地球人，當大家係地球上嘅旅客。佢唔會向大家表達自己嘅政見，亦唔會阻止大家去發聲。希望身為黎明fans嘅每一位，好好學習Leon嘅豁達。本身我都冇諗住喺度唱，但見到一個、兩個、三個……都喺度唱，我唔想佢地（哋）孤單，唯有叫多啲人一齊黎（嚟）唱。我記得黎明唱過《你不會孤單》架（㗎）。黎明來到 要光復 這香港」不過，亦有粉絲留言叫大家不要搞Leon，請三思有關言論對Leon有沒有正面影響。

（即時娛樂）