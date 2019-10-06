【禁蒙面法】莊思敏聲稱支持但未了解 跟網民掀罵戰 (16:10)

莊思敏前天出席活動時曾表示支持《禁蒙面法》，但就未了解法例內容，她表示如果這條法例能夠令市面平靜，她絕對支持，又認為相信好多香港市民，也希望能夠平靜，不希望任何一方受傷害。

莊思敏的「支持但又未了解法例內容」的言論，惹起熱議，就連才女梁芷珊昨天也在社交網暗窒她。昨天莊思敏在instagram和facebook，跟網民掀起罵戰，她ig上載身穿黑色連身裙，為首飾品牌宣傳的照片，並說：「心情很不一樣。」有網民支持莊思敏言論，叫她加油和堅持自己，並說：「有些留言看了就好，不需要回覆，不要浪費你的時間。」

同時亦有網民留言窒她：「以為自己好型？」﹑「你個良心去左（咗）邊？你又唔係香港人又唔係中國人。」﹑「聽講你支持反蒙面法wo 嘩你仲著黑衫嘅 好驚啊﹗」﹑「咁俾（畀）個你補充翻（番）囉 見到黑衣人好驚？」，莊思敏不但沒有刪走負評言論，並回覆網民：「我無話叫到黑衣人好驚喎。我話我唔清楚法列（例）係點，但如果可以令市面平靜返的話我都會支持嘅，我希望一切平安。」

同時亦有網民窒她：「温馨提示：今日唔可以再蒙面啦！Oh sorry，原來你係整咗容，以為你帶咗面具。」莊思敏只留了句︰「Oh！」

到今午莊思敏再貼相更新ig，她說：「奮鬥一點，努力一點。#人生目標」，有網民鼓勵她：「積極一點,正面一點，愉快一點，樂觀一點.....」

（即時娛樂）