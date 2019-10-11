Super Girls成員吳嘉熙認跟夏雨兒子分手 不涉第三者 (12:13)

Super Girls成員吳嘉熙（Cheronna）與夏雨兒子黃奕晨（Dixon）秘密結束兩年情，有傳兩人分手是因為Cheronna一腳踏兩船，搭上近日因擅離職守被商台暫停主持工作的DJ阿檸。消息傳出後，Cheronna與Dixon終於透過社交平台認分手，但強調不涉第三者。

Cheronna留言︰「我同Dixon個幾月前分手，並不是我提出的，就今日報道指我一腳踏兩船，呢個傳言百分百並非事實，真的不好意思連累埋朋友，我同阿檸只是朋友而已，完全沒有發展空間，況且結束一段感情既（嘅）傷痛唔係短時間可以復原，呢段時間，我多謝身邊有咁多好朋友陪伴我，希望大家都祝福我，會遇到一段好姻緣！」

Dixon則說︰「我同Cheronna既（嘅）分開，原本係打算低調處理。所以我倆一直都不作任何回應。直到今日既（嘅）報道，連累到身邊既朋友，萬分抱歉，所以需要為此事出來澄清。我倆分開，並沒有牽涉到第三者，而Cheronna亦沒有一腳踏兩船。希望大家可以明白每段感情完結都需要時間同空間處理情緒，我亦沒有其他回應了，謝謝大家關心。」

（即時娛樂）