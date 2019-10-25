華星冰室發聲明 否認譚詠麟為股東：只是其中一位舊顧客 (16:34)

有樂壇校長之稱的譚詠麟（阿倫）於今年6月底曾出席撐警集會，令不少支持他的歌迷及網民感到失望和心淡，更砸爛阿倫的黑膠唱片泄憤。另外，有網民原來於6月底時，已發起罷吃「華星冰室」，因為該店有售賣「校長多士」，甚至傳出阿倫是股東之一。

而華星冰室集團主席簡民迪，在facebook發聲明，否認阿倫是冰室股東，又指雙方沒有任何利益和業務關係，阿倫只是其中一位舊顧客，對於被強加「顏色」，簡民迪直言感到無奈。

聲明全文內容如下：

致各香港人

本冰室作出以下聲明：

1. 有關外界指譚詠麟先生為本冰室股東，實為誤傳。自冰室成立以來，譚先生從來不是股東，亦與我們沒有任何利益或業務關係，只是其中一位舊顧客。

2. 冰室管理層從來未有在任何公開社交媒體發表我們的政見立場， 希望各界停止抹黑。

3. 我們尊重小股東都有其言論自由，所發表的政見或偏頗言論，屬其個人立場，並不代表冰室的管理層及員工。

4. 這數月來本冰室被強加顏色標籤，我們深感無奈！

5. 管理層完全支持對自由民主的訴求！ 亦支持政府成立獨立調查委員會。

本人是一個巴基斯坦裔土生土長的香港人，亦是回教徒。無論以往或將來，本人都相信世界上有公義、平等的人權，不應有人受到歧視！

我尊重各位，無論是前輩，或後輩的言論自由，對於是次造成各樣誤會，本人感到抱歉。在澄清誤會後，華星冰室將繼續用心為各位香港人服務。

現時社會運動，為社會帶來前所未見的境況；本人樂意與香港人步伐一致，共同承擔後果，也樂見敢言的香港人為公義發聲。知道近來各位香港人的心都累了，辛苦了！

我相信香港作為一個自由城市，可以包容不同意見，亦是自由開放的地方。這是香港人一直珍而重之的核心價值，不是嗎？

各位香港人，我們一起守望相助，守護這個家！

華星冰室不只屬於我們一班股東，華星是屬於在前線熱愛香港和工作的一班好伙記！感激大家與我、與公司一起共渡時艱！

華星冰室集團主席

簡民迪

（即時娛樂）