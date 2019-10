【歷代阿May逐個捉】麥浚龍新歌《忘記和記》孖黎明合作：一場緣分 一場指教 (20:08)

麥浚龍(Juno)最近愛上復古風,早前推出新歌《情感的廢墟》,他特意模仿1990年代曲風及唱腔,MV更跟足當年的飛圖MV風格作致敬。近日他又有新作《忘記和記》,單看歌名已勾起1990年代黎明拍攝一系列的和記電訊廣告,大家會否記得在廣告中出現過的阿May?

令人驚喜的是,Juno真是邀請黎明(Leon)合作,他更把一段跟黎明的錄音對話上載到社交平台;兩人對話中,當黎明聽到歌曲名叫《忘記和記》時,黎明說:「嗯……有時呢樣嘢都唔到我哋選擇。」之後,黎明稱12小時內會回覆Juno是否合作。12小時後,Juno在社交平台上載一張他與黎明同場的合照,並留言「一場緣份(分)。一場指教。由這刻開始 天與地 再度接起。忘記和記。dear leon, welcome and good to have you. #thealbumandtherestofit」,令粉絲熱切期待這兩位同樣大膽愛創新的人是次合作成果。

《忘記和記》由雷頌德負責作曲編曲,黃偉文填詞,雷頌德與Juno監製。當年和記電訊的廣告歌,有幾首都是由雷頌德作曲編曲,包括《情深說話未曾講》、《只要為我愛一天》、《Sugar in the Marmalade》、《聽身體唱歌》等;所以,當聽到《忘記和記》的intro時,已充滿和記的黎明味道。此歌大部分是Juno主唱,但最後更似帶出黎明出場,絕對是致敬的極致。雖然MV未曝光,但Juno過往曾邀請古天樂、鄭伊健等參與拍攝,相信今次黎明亦有份演出。

(即時娛樂)