【歷代阿May逐個捉】麥浚龍新歌《忘記和記》孖黎明合作：一場緣分 一場指教 (20:08)

麥浚龍（Juno）最近愛上復古風，早前推出新歌《情感的廢墟》，他特意模仿1990年代曲風及唱腔，MV更跟足當年的飛圖MV風格作致敬。近日他又有新作《忘記和記》，單看歌名已勾起1990年代黎明拍攝一系列的和記電訊廣告，大家會否記得在廣告中出現過的阿May？

令人驚喜的是，Juno真是邀請黎明（Leon）合作，他更把一段跟黎明的錄音對話上載到社交平台；兩人對話中，當黎明聽到歌曲名叫《忘記和記》時，黎明說：「嗯……有時呢樣嘢都唔到我哋選擇。」之後，黎明稱12小時內會回覆Juno是否合作。12小時後，Juno在社交平台上載一張他與黎明同場的合照，並留言「一場緣份（分）。一場指教。由這刻開始 天與地 再度接起。忘記和記。dear leon, welcome and good to have you. #thealbumandtherestofit」，令粉絲熱切期待這兩位同樣大膽愛創新的人是次合作成果。

《忘記和記》由雷頌德負責作曲編曲，黃偉文填詞，雷頌德與Juno監製。當年和記電訊的廣告歌，有幾首都是由雷頌德作曲編曲，包括《情深說話未曾講》、《只要為我愛一天》、《Sugar in the Marmalade》、《聽身體唱歌》等；所以，當聽到《忘記和記》的intro時，已充滿和記的黎明味道。此歌大部分是Juno主唱，但最後更似帶出黎明出場，絕對是致敬的極致。雖然MV未曝光，但Juno過往曾邀請古天樂、鄭伊健等參與拍攝，相信今次黎明亦有份演出。

（即時娛樂）