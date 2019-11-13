鄧穎芝呼籲支持「三罷」 許廷鏗《偽人》歌詞吐心聲？ (13:43)

許廷鏗寫上《偽人》歌詞的用意是什麼，只有他自己清楚。（許廷鏗Instagram圖片）

民間昨天發起第2日「三罷」行動，多間大學校園爆發衝突，多區亦發生激烈示威及破壞，防暴警不斷發射催淚彈、橡膠子彈驅散。

許廷鏗昨日在社交網上載一張木無表情的黑白照片，再加上幾句《偽人》的歌詞「圍牆有耳，浮雲有眼。沿途有舌，而誰有力。若是暴露我的真，我擔心你轉身。若是暴露我的真，我擔心，冒犯眾生。」未知他是否欲透過歌詞吐心聲。

不少網友留言多謝許廷鏗，讚他是「香港歌手」，又指他「企喺人民同雞蛋一方，香港人會撐你」，希望他要「堅持自己信念」。

鄧穎芝就在社交網呼籲大家支持「三罷」行動，她說︰「他們為了我們性命也不顧，罷工罷課罷市一天真的很難嗎？就幫一次手好嗎？可能好多人會講，我要生活，我要交租；有人會話我罷工可能會冇咗份工；可能有人會講，就算我罷工，都會有其他人返架（㗎）啦。」

「但係宜（依）家，有一班小朋友，本來佢哋可以好開心咁返學，打波，打機.....然而，佢哋為宜（依）家香港同班癲咗既（嘅）人打緊仗😭 ，可能有人會話罷果（嗰）一日半日有咩用？我唔知有冇用，但係我知道唔做就一定冇用。唔返一日工唔會死人，但返咗依（呢）日工可能會死好多人😭。明既（嘅）人就會明，唔明既（嘅）人唔洗（使）明，多你一個好多，少你一個可能會死十個..............」

（即時娛樂）