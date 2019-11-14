羅凱鈴今晚旺角麥花臣演唱會如期舉行︰這是艱難的決定 (13:53)

羅凱鈴在facebook上載公司聲明，解釋如期開騷原因，同時呼籲未能入場歌迷保留門票，稍後會公布「補場」安排。（羅凱鈴facebook圖片 / 明報製圖）

羅凱鈴（Judas Law）今晚在旺角麥花臣場館舉行《音樂「家」Judas 羅凱鈴演唱會》。雖然今日社會局勢依然不穩，交通依然混亂，羅凱鈴與其所屬公司商量後決定演唱會如期舉行。她在社交平台發出公司聲明，解釋繼續開騷的原因，內容如下︰

這是一個艱難的決定。經過我們協力磋商後，今晚的《音樂「家」Judas 羅凱鈴演唱會》演出將如期進行。

在「這個時期」辦一個演唱會真的十分艱矩（鉅），除咗龐大資金，最需要就是勇氣。這次的演唱會由計劃到現在已經超過8個月，動用的人力物力不小，由原來的3場變2場，2場變1場，1場也面臨取消，兩大主要贊助商撤消（銷）贊助，我們依然自資舉辦，望能為大家帶來精彩的製作。

眼見最近其他的演唱會都因為環境問題而取消 / 延期，我們這兩星期也考慮了很多因素。由於麥花臣場館未能提供可供延期的檔期，亦鑑於我們收到的預訂中，有一定數量海外觀眾參加，我們必須忍痛繼續進行。

想讓大家知道，其實決定取消一個演唱會甚為困難，決定繼續今次的演唱會更難！

另外，如果今天大家因為交通問題，未能出席的話，請大家保留門票，因為我們將會物色相若的場地，務求做到一場近似的《音樂「家」Judas 羅凱鈴演唱會》「補場」給大家，我們會於稍後公佈（布）「補場」資料，招待未能入場的各位。

以下是Judas辛苦多月來的舞蹈排練片段，本來是給大家的一個大驚喜，Judas今晚亦會出盡200分努力表演給大家，但按Judas意思，她知道部分fans期待11月14日一段日子，但因交通問題未必能如願入場，而補場時間亦屬未知數，所以她希望於今日給所有人先看過她排練的舞步，希望有機會於補場時也有機會再跳一次。

最後，今晚《音樂「家」Judas 羅凱鈴演唱會》，除了希望為大家帶來音樂，最重要的是希望為大家帶來「家」的感覺。

GOOD SHOW！今晚見！

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（即時娛樂）