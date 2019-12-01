【黎小田病逝】一代音樂教父5歲入行拍戲 活躍歌壇半世紀 (12:33)

殿堂級音樂人黎小田（Michael）今早病逝，享年73歲。黎小田原名黎田英，父親黎草田是著名作曲及指揮家，母親楊莉君是作家，胞妹黎海寧是著名編舞家。黎小田5歲入行做童星，與蕭芳芳同期，拍過《可憐天下父母心》等多部粵語長片。他曾就讀香島中學及聖若瑟英文中學，15歲時負笈英國。

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60年代，黎小田曾擔任樂團領班，1973年參加無綫第一屆《作曲邀請賽》，獲得季軍，從此展開創作人生涯。1975年，黎小田加入麗的電視，伙拍薛家燕主持綜藝節目《家燕與小田》，一炮而紅，之後更推出唱片，聲名大噪﹗《家燕與小田》成為電視台的皇牌節目。兩人組合成為經典，前年再合作，為無綫主持《流行經典50年》。

70年代是黎小田的事業黃金期，他包辦了麗的電視大部分膾炙人口的劇集主題曲、插曲。《天蠶變》、《殘夢》、《人在旅途灑淚時》、《戲劇人生》更入選港台「十大中文金曲」。除劇集歌曲外，黎小田也有創作兒歌，如《銀河鐵路九九九》，也曾為《千年女王》、《傳說》編曲。1980年，黎小田開創演唱會先河，在香港大會堂舉行《黎小田作品欣賞會》。

1982年，黎小田轉投無綫旗下的華星唱片，擔任音樂監製，開辦「新秀歌唱大賽」，捧紅了梅艷芳、呂方和杜德偉等歌手，為樂壇注入新力量；亦為張國榮改寫歌路，由他監製的大碟《風繼續吹》奠定張國榮在樂壇無可取代的地位。黎小田擴展事業版圖，涉足電影圈投資開戲，曾為電影《胭脂扣》配樂及創作歌曲，並於1989年獲得金像獎「最佳電影配樂」及「最佳電影歌曲」兩個大獎。他亦曾參與幕前演出，曾參與麗的及亞視的電視劇，如《浣花洗劍錄》、《甜甜廿四味》、《第三間電台》等，亦曾客串演出《皆大歡喜》。

活躍歌壇半世紀，黎小田於90年代後減產。他在音樂事業上的成就為他帶來不少個人榮譽，如1986及1987年分別在商台中文歌曲擂台獎的「最有貢獻唱片監製」及「最有貢獻作曲人」，2005年獲得華語音樂傳媒大獎的殿堂作曲家，2006年獲香港作曲家及作詞家協會頒發「CASH音樂成就大獎」。黎小田先後為關正傑、陳麗斯、張國榮、梅艷芳、陳奕迅幾代當紅歌手創作流行歌曲，劇集歌曲亦家傳戶曉，曾被形容與顧嘉煇齊名，同是時電視劇主題曲的音樂教父。

（即時娛樂）