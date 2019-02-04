MIRROR視Twins為榜樣 「人氣王」姜濤最吸金？ (17:21)

經理人花姐要照顧MIRROR各成員，雖然有時幾頭痛，但也樂在其中吧！（劉永銳攝）

【專訪】男子組合MIRROR已出道1年多，為紀念成軍1周年，12個大男孩推出寫真集，兼赴台灣為新歌《Reflection》拍MV。雖云同行如敵國，組合拆伙報道屢見不鮮，但MIRROR則賴死不會分開，又稱團結是力量，他們更視Twins為榜樣，目標成為經典組合，印記香港人心中。

MIRROR日前受訪，除了Anson Kong和Eden因工作關係未有現身外，其他10位成員細說共同奮鬥的一年。Anson Lo感觸表示：「我們跟一般明星不同，表演時有過失或甩漏，不論粉絲和觀眾，都好包容和體諒，陪我們成長。」

出道短短1年多，MIRROR人氣急升，且工作不斷，甚得粉絲和廣告商歡心。問他們是否已掙取「大桶金」？眾隊友即時望向「人氣王」姜濤，似暗示他是最吸金的一位成員，姜濤尷尬表示：「我們講心不講金﹗做藝人最重要有工作及曝光機會，有沒有錢掙都開心。」

早前MIRROR拍攝寫真集，成員Jer取笑姜濤：「姜濤平時好靚仔，但拍寫真時表情生硬，似隻肥豬仔，好搞笑。」姜濤聞言表示對自己身材欠信心，不慣除衫露肉。

欲知更多MIRROR專訪內容，請留意明天明報娛樂版。

（即時娛樂）