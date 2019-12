【全副身家4萬元】陳慧敏戀上危地馬拉背包客：請祝福我 (13:14)

next

30歲女歌手陳慧敏今年9月開始挑戰「100天旅程」,獨遊巴基斯坦、印度、土耳其、伊朗及埃及等國家,早前在網上透露在開羅遇上被非禮事件。不過,陳慧敏未有提前結束旅程,還有開心事情發生,於土耳其跟一個來自中美洲Guatemala(危地馬拉)的背包客,全副身家只有4萬港元的男士,譜出一段浪漫異國戀。藝人吳若希、張惠雅、林欣彤、蔡穎恩、李綺雯、Bob(林盛斌)、許家傑、陳健安、梁諾妍及AGA(江海迦)等,齊齊送上祝福。

陳慧敏留言:「或許下一秒就完結的生命,脆弱得無能為力。經常將活在當下掛在咀(嘴)邊,卻一直不易實踐,因為從前的我,習慣了顧慮未來,計算結果。什麼是真正”勇敢到不管結果”呢?到香港追夢?獨自走訪埃及印度巴基斯坦伊朗?或許我在勇敢的課題上,就欠缺愛情這一課。原來要真正勇敢去愛在當下,一點也不容易,在100天旅程結束的這一天,我決定誠實面對自己的内心。

時間過得太快,回憶當時來土耳其,只是一場心靈的救贖。100天原本的計劃是到埃及之後去意大利,但因為埃及的一場意外,我漏夜買機票,就來到土耳其。為什麼是土耳其?我也不知道,我只是聽從上天的指引。頭三天一個人的伊斯坦堡,hostel三晚也沒有女生同房,感覺很空洞,所以決定飛去Izmir,怎料到事情就這樣發生。

11月30日,我遇到一個來自中美洲Guatemala的男孩,他是背包客,在hostel工作換取留宿,那天是他第一天做前台工作,我是他第一位客人;因為我對這個城市完全沒有概念,所以我問他很多問題,但他完全(不)太清楚,只是硬着頭皮去回應,我們就這樣認識。

12月14日,我們再去了之前去過的ice crem(cream)店,慶祝我們相識兩個星期,他買了花送給我,感覺這種幸福好久沒有到訪了;在這天晚上,我將我在杜拜撿到的貝殼送給了他;我告訴他,在那個海邊,風景美得讓我感動到流淚,可是我卻覺得很孤單,我希望這個美景有人和我分享,所以我撿了2個貝殻,希望有一天,能找到它的主人,將一半交給他;沒想到他聽著聽著便哭了,這時我真的確切感覺到,愛在我們之間流動著。

12月15日,離開Izmir 的一天。

我們再次去喝黑蘿蔔汁,步行於第一天相識的街道,滿是回憶。真的要離開了土耳其了,火車到站後,我們一起聽著“i always remember us this way”,不知道為何突然哭崩了,雖然我們相識的時間很短,但離別的滋味真不好受,我按不住難過敲打我的内心,可是心痛著還需要前行。到達機場,由於還未登機,我們去了喝咖啡,這一個半小時感覺真是短暫,我多希望時間可以在此刻停頓。我們聽著每一首eva Cassidy 的歌,都像在訴説我們的心情,我被其中一句歌詞“i find u”擊中;世界這麼大,我們這麼細小,在茫茫大海中漂流,卻在土耳其遇到彼此,這一刻,我們的淚水都缺堤了,如何面對呢?未來會怎樣呢?相信老天給我的這個考驗很不容易,但我相信,只要是真的愛,足以衝破所有障礙,跨越所有距離。

在我離開的這一天,我們作了決定,嘗試繼續,找辦法聯繫,但結果會怎樣?我們有著半個地球的距離,未來能否成為真正的伴侶?我們都不能確定;而我也知道,若我告訴我家人,這個男孩子全部財產是4萬港幣,過著流浪漢的生活,他們只會跟我說:不要胡鬧;但我更確認的是,幸福不是用價錢衡量,心靈富足,比所有物質來的重要。

女生都很需要安全感,也很害怕受傷害,以致要強烈保護自己,但同時可能錯過很多的機會。誰能知道我明天會不會就此離開人間呢?我人生從沒試過長距離戀愛,或者心會煎熬得很吧,但此刻我只想誠實面對自己,愛在當下,為愛情,勇敢試一次。我知道我很傻,但不傻就不是我了,對嗎?就讓我繼續「勇敢到不管結果」吧。

100天的唱遊旅程結束,卻是我另一個故事的開始,感謝這些日子得到的勇氣,我會繼續努力學習,勇敢去愛。感謝所有愛我的人,我很愛很愛你;有著你們,我甚麼都不怕。我祝福你們,請祝福我。」

