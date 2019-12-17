【全副身家4萬元】陳慧敏戀上危地馬拉背包客：請祝福我 (13:14)

30歲女歌手陳慧敏今年9月開始挑戰「100天旅程」，獨遊巴基斯坦、印度、土耳其、伊朗及埃及等國家，早前在網上透露在開羅遇上被非禮事件。不過，陳慧敏未有提前結束旅程，還有開心事情發生，於土耳其跟一個來自中美洲Guatemala（危地馬拉）的背包客，全副身家只有4萬港元的男士，譜出一段浪漫異國戀。藝人吳若希、張惠雅、林欣彤、蔡穎恩、李綺雯、Bob（林盛斌）、許家傑、陳健安、梁諾妍及AGA（江海迦）等，齊齊送上祝福。

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陳慧敏留言：「或許下一秒就完結的生命，脆弱得無能為力。經常將活在當下掛在咀（嘴）邊，卻一直不易實踐，因為從前的我，習慣了顧慮未來，計算結果。什麼是真正”勇敢到不管結果”呢？到香港追夢？獨自走訪埃及印度巴基斯坦伊朗？或許我在勇敢的課題上，就欠缺愛情這一課。原來要真正勇敢去愛在當下，一點也不容易，在100天旅程結束的這一天，我決定誠實面對自己的内心。

時間過得太快，回憶當時來土耳其，只是一場心靈的救贖。100天原本的計劃是到埃及之後去意大利，但因為埃及的一場意外，我漏夜買機票，就來到土耳其。為什麼是土耳其？我也不知道，我只是聽從上天的指引。頭三天一個人的伊斯坦堡，hostel三晚也沒有女生同房，感覺很空洞，所以決定飛去Izmir，怎料到事情就這樣發生。

11月30日，我遇到一個來自中美洲Guatemala的男孩，他是背包客，在hostel工作換取留宿，那天是他第一天做前台工作，我是他第一位客人；因為我對這個城市完全沒有概念，所以我問他很多問題，但他完全（不）太清楚，只是硬着頭皮去回應，我們就這樣認識。

12月14日，我們再去了之前去過的ice crem（cream）店，慶祝我們相識兩個星期，他買了花送給我，感覺這種幸福好久沒有到訪了；在這天晚上，我將我在杜拜撿到的貝殼送給了他；我告訴他，在那個海邊，風景美得讓我感動到流淚，可是我卻覺得很孤單，我希望這個美景有人和我分享，所以我撿了2個貝殻，希望有一天，能找到它的主人，將一半交給他；沒想到他聽著聽著便哭了，這時我真的確切感覺到，愛在我們之間流動著。

12月15日，離開Izmir 的一天。

我們再次去喝黑蘿蔔汁，步行於第一天相識的街道，滿是回憶。真的要離開了土耳其了，火車到站後，我們一起聽著“i always remember us this way”，不知道為何突然哭崩了，雖然我們相識的時間很短，但離別的滋味真不好受，我按不住難過敲打我的内心，可是心痛著還需要前行。到達機場，由於還未登機，我們去了喝咖啡，這一個半小時感覺真是短暫，我多希望時間可以在此刻停頓。我們聽著每一首eva Cassidy 的歌，都像在訴説我們的心情，我被其中一句歌詞“i find u”擊中；世界這麼大，我們這麼細小，在茫茫大海中漂流，卻在土耳其遇到彼此，這一刻，我們的淚水都缺堤了，如何面對呢？未來會怎樣呢？相信老天給我的這個考驗很不容易，但我相信，只要是真的愛，足以衝破所有障礙，跨越所有距離。

在我離開的這一天，我們作了決定，嘗試繼續，找辦法聯繫，但結果會怎樣？我們有著半個地球的距離，未來能否成為真正的伴侶？我們都不能確定；而我也知道，若我告訴我家人，這個男孩子全部財產是4萬港幣，過著流浪漢的生活，他們只會跟我說：不要胡鬧；但我更確認的是，幸福不是用價錢衡量，心靈富足，比所有物質來的重要。

女生都很需要安全感，也很害怕受傷害，以致要強烈保護自己，但同時可能錯過很多的機會。誰能知道我明天會不會就此離開人間呢？我人生從沒試過長距離戀愛，或者心會煎熬得很吧，但此刻我只想誠實面對自己，愛在當下，為愛情，勇敢試一次。我知道我很傻，但不傻就不是我了，對嗎？就讓我繼續「勇敢到不管結果」吧。

100天的唱遊旅程結束，卻是我另一個故事的開始，感謝這些日子得到的勇氣，我會繼續努力學習，勇敢去愛。感謝所有愛我的人，我很愛很愛你；有著你們，我甚麼都不怕。我祝福你們，請祝福我。」

（即時娛樂）