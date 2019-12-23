【估你唔到】林文龍擔任亞視副總裁 拒請郭可盈出山拍劇 (19:26)

【今日直擊】《2019亞洲小姐總決賽》記者會今日於紅磡舉行，16位候選佳麗首度亮相。會上另一焦點，是宣布林文龍擔任亞視副總裁一職，現場獲亞視非執行董事兼聯席主席賴彩雲頒予員工證。林文龍席上表示，希望藉著30年演藝經驗和知識，用謙卑的心，帶領團隊製作有質素好作品，不辜負香港觀眾。

林文龍受訪時表示，經審慎考慮才答允出任受薪的要員，將於明年1月正式上班。被問是否獲重金禮聘？他笑說：「賴總（賴彩雲）不會刻薄員工及朋友，我的確為這份工推掉所有幕前工作，而且一年返足12個月工，是個沉重新挑戰。」他又一口拒絕邀請太太郭可盈出山拍劇，大爆女兒在家中權力很大，不會批准。

亞視之前已大幅裁員，資金成疑問，林文龍指亞視歷史悠久，近幾年運作有點空洞，但強調目前財政健全，他入職後會進行架構重整，並自組班底打拼，希望務實做事，打造好作品，帶信心給大家，到時不愁沒廣告。會否優先考慮無綫被裁員工？他說：「總之歡迎所有志同道合之人士跟我聯絡。」他直認對劇本要求高，希望有完整劇本才開劇，摒除以往臨時度橋「飛紙仔」的做法，故目前不會妄顧自大講出實力有幾雄厚及製入量。

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（即時娛樂）