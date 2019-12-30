【相處好‧同住難】甩拖後首現身 馮盈盈親回應分手爆喊 (17:32)

【今日直擊】馮盈盈今日在社交平台公布與醫生男友鍾文浩（寶寶）的「分」訊，結束這段4年感情，她下午3時許帶著沉重心情，出席無綫新劇《逆天奇案》拜神，親自向傳媒交代一次；當問到可覺得可惜時，她當場爆喊。

馮盈盈說：「其實…這個決定經過深思熟慮了一段時間，大家好和平理性去處理，覺得我們做得這個決定，都無謂一直隱瞞，順理成章話畀大家知。（分手幾耐？）都一段時間。（12月？）都係。（分手原因？第三者？）絕對不關第三者事，是我們兩人之間的事，原因大致上可以講是…始終可能相處容易，相住難。（相住發覺好多磨擦？）同居了之後，兩個人一齊生活，可能環境上有些轉變要適應，可能在適應過程中發現，最舒服相處模式、關係，都是做番朋友，無話再見不是朋友。」

至於有否挽留機會？馮盈盈續說：「此時無得講挽救，因為已做了這個決定，未來有好多變數，不可以好肯定去講，現在做回朋友關係都舒服的。（已經搬離愛巢？物業如何處置？）我們已無一齊住埋，已分開居住，各自返自己屋企，那個地方會有方案解決。（愛巢將會出售？）會睇定先…（結束4年情可感可惜？）不會覺得特別可惜、遺憾，始終是兩人決定的事，這4年大家經歷了很多，又成長很多…這些都是開心（突然爆喊）。（都是唔捨得？）無話唔捨得，好感恩，互相扶持好多，都會互相祝福…好感恩、好幸運遇到他。（他是否接受不到你拍激情戲？）我諗同工作上無太大關係，他一直表示理解支持，這方面亦感激他諒解、大方包容。」

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（即時娛樂）