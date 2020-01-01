商台《2019年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》得獎名單 (23:58)

叱咤今晚取消實體頒獎禮，但仍有頒發獎項到歌手及音樂人手上。（網上截圖／明報製圖）

叱咤樂壇我最喜愛的歌曲：《人話》方皓玟

叱咤樂壇我最喜愛的男歌手：周國賢

叱咤樂壇我最喜愛的女歌手：方皓玟

叱咤樂壇我最喜愛的組合：RubberBand

叱咤樂壇男歌手

金獎：張敬軒 銀獎：陳柏宇 銅獎：許廷鏗

叱咤樂壇女歌手

金獎：謝安琪 銀獎：鄧小巧 銅獎：AGA

叱咤樂壇組合

金獎：Dear Jane 銀獎：Nowhere Boys 銅獎：小塵埃

叱咤樂壇唱作人

金獎：陳健安 銀獎：AGA 銅獎：陳蕾

叱咤樂壇生力軍

金獎：林家謙 銀獎：李靖筠 銅獎：姜濤

叱咤樂壇至尊唱片大獎：《the album and the rest of it...》（麥浚龍、謝安琪）

叱咤樂壇作曲人大獎：Cousin Fung

叱咤樂壇填詞人大獎：黃偉文

叱咤樂壇監製大獎：Edward Chan

叱咤樂壇編曲人大獎：Edward Chan

「專業推介 叱咤十大」

叱咤樂壇至尊歌曲大獎（第1位）：《我們都是這樣長大的》鄭秀文

第2位：《最後的信仰》林二汶

第3位：《致旅途中的我》Nowhere Boys

第4位：《Dream My Dreams》黃淑蔓

第5位：《努力奮鬥加油》林海峰

第6位：《忘記和記》麥浚龍featuring黎明

第7位：《我們與愛的距離》許廷鏗

第8位：《28天》梁釗峰

第9位：《一吻穿越四十六億歲》陳健安

第10位：《一秒》林欣彤