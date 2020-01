商台《2019年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》得獎名單 (23:58)

next

叱咤樂壇我最喜愛的歌曲:《人話》方皓玟

叱咤樂壇我最喜愛的男歌手:周國賢

叱咤樂壇我最喜愛的女歌手:方皓玟

叱咤樂壇我最喜愛的組合:RubberBand

叱咤樂壇男歌手

金獎:張敬軒 銀獎:陳柏宇 銅獎:許廷鏗

叱咤樂壇女歌手

金獎:謝安琪 銀獎:鄧小巧 銅獎:AGA

叱咤樂壇組合

金獎:Dear Jane 銀獎:Nowhere Boys 銅獎:小塵埃

叱咤樂壇唱作人

金獎:陳健安 銀獎:AGA 銅獎:陳蕾

叱咤樂壇生力軍

金獎:林家謙 銀獎:李靖筠 銅獎:姜濤

叱咤樂壇至尊唱片大獎:《the album and the rest of it...》(麥浚龍、謝安琪)

叱咤樂壇作曲人大獎:Cousin Fung

叱咤樂壇填詞人大獎:黃偉文

叱咤樂壇監製大獎:Edward Chan

叱咤樂壇編曲人大獎:Edward Chan

「專業推介 叱咤十大」

叱咤樂壇至尊歌曲大獎(第1位):《我們都是這樣長大的》鄭秀文

第2位:《最後的信仰》林二汶

第3位:《致旅途中的我》Nowhere Boys

第4位:《Dream My Dreams》黃淑蔓

第5位:《努力奮鬥加油》林海峰

第6位:《忘記和記》麥浚龍featuring黎明

第7位:《我們與愛的距離》許廷鏗

第8位:《28天》梁釗峰

第9位:《一吻穿越四十六億歲》陳健安

第10位:《一秒》林欣彤