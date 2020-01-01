商台《2019年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》得獎名單 (23:58)
文章日期：2020年01月01日
叱咤樂壇我最喜愛的歌曲：《人話》方皓玟
叱咤樂壇我最喜愛的男歌手：周國賢
叱咤樂壇我最喜愛的女歌手：方皓玟
叱咤樂壇我最喜愛的組合：RubberBand
叱咤樂壇男歌手
金獎：張敬軒 銀獎：陳柏宇 銅獎：許廷鏗
叱咤樂壇女歌手
金獎：謝安琪 銀獎：鄧小巧 銅獎：AGA
叱咤樂壇組合
金獎：Dear Jane 銀獎：Nowhere Boys 銅獎：小塵埃
叱咤樂壇唱作人
金獎：陳健安 銀獎：AGA 銅獎：陳蕾
叱咤樂壇生力軍
金獎：林家謙 銀獎：李靖筠 銅獎：姜濤
叱咤樂壇至尊唱片大獎：《the album and the rest of it...》（麥浚龍、謝安琪）
叱咤樂壇作曲人大獎：Cousin Fung
叱咤樂壇填詞人大獎：黃偉文
叱咤樂壇監製大獎：Edward Chan
叱咤樂壇編曲人大獎：Edward Chan
「專業推介 叱咤十大」
叱咤樂壇至尊歌曲大獎（第1位）：《我們都是這樣長大的》鄭秀文
第2位：《最後的信仰》林二汶
第3位：《致旅途中的我》Nowhere Boys
第4位：《Dream My Dreams》黃淑蔓
第5位：《努力奮鬥加油》林海峰
第6位：《忘記和記》麥浚龍featuring黎明