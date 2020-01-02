【2019年本地票房】張家輝劉青雲《廉政風雲 煙幕》港產片之冠 (21:10)

《復仇者聯盟4：終局之戰》、《反斗奇兵4》及《蜘蛛俠：決戰千里》是去年度十大最多港人追捧的外語片。（網上圖片／明報製圖）

《掃毒2天地對決》和《葉問4：完結篇》成功打入十大港產片票房三甲位置。（網上圖片／明報製圖）

由張家輝、劉青雲及林嘉欣主演的《廉政風雲 煙幕》成為2019年港產片票房冠軍。（網上圖片／明報製圖）

香港票房有限公司今日公布2019年全年香港電影市道整體情況，電影票房總收入顯示本港電影消費市道稍為下跌，中西票房全年總收入為$1,923,196,382，與去年同期的總收入$1,957,519,527比較，下降1.75%。2019年首輪上映的電影整體數量為326部，香港電影佔46部，非香港電影佔280部；相對2018年，首輪電影總數為353部，香港電影佔53部，非香港電影則為300部。

由張家輝、劉青雲及林嘉欣主演的《廉政風雲 煙幕》，累積票房$31,360,754，成為2019年港產片票房之冠。第2位是劉德華與古天樂合演的《掃毒2天地對決》（累積票房$24,813,706），第3位是仍然上映中，甄子丹擔正演出的《葉問4：完結篇》（截至2019年12月31日，累積票房$22,542,990）。

至於2019年最高票房的非香港電影，頭三位順序是《復仇者聯盟4：終局之戰》（累積票房$221,895,530），《反斗奇兵4》（累積票房$88,537,419）及《蜘蛛俠：決戰千里》（累積票房$84,788,927）。

2019年全年最高10部香港電影票房（累積票房）：

（1）《廉政風雲 煙幕》$31,360,754

（2）《掃毒2天地對決》$24,813,706

（3）《葉問4：完結篇》$22,542,990（上映中）

（4）《新喜劇之王》$21,969,874

（5）《淪落人》$19,811,169

（6）《P風暴》$17,881,248

（7）《恭喜八婆》$12,994,058

（8）《如珠如寶》$11,109,229

（9）《使徒行者2諜影行動》$9,362,524

（10）《追龍II：賊王》$9,152,244

2019年全年最高10部非香港電影票房（累積票房）：

（1）《復仇者聯盟4：終局之戰》$221,895,530

（2）《反斗奇兵4》$88,537,419

（3）《蜘蛛俠：決戰千里》$84,788,927

（4）《Marvel隊長》$76,043,088

（5）《小丑》$60,896,272（上映中）

（6）《阿拉丁》$59,754,798

（7）《魔雪奇緣2》$55,345,274（上映中）

（8）《銃夢：戰鬥天使》$45,649,548

（9）《獅子王》$38,369,228

（10）《狂野時速：雙雄聯盟》$37,350,103

（即時娛樂）